世界視線：七國抗華出新招　全球基建假大空

七大工業國（G7）集團峰會日前在德國舉行，重磅消息非美國總統拜登宣布G7全球基建計劃莫屬，目的在5年內籌集6,000億元（美元‧下同，約4.68萬億港元），為發展中國家提供基建援助，明顯是衝着中國一帶一路倡議而來。值得注意的是，拜登去年曾宣布類似計劃，但最終進展與承諾相差甚遠，現在又老調重彈，重新包裝後啟動。

根據拜登的倡議，美國將在5年內透過贈款、聯邦融資及私人投資募集2,000億元（約1.57萬億港元），並從多邊開發銀行、發展金融機構、主權財富基金等，獲取額外數千億美元資金，支持中低收入國家的項目，幫助應對氣候變化以及改善全球健康、性別平等和數碼基礎設施。歐盟委員會主席萊恩則表示，歐洲將在同一時期提供3,170億元（約2.47萬億港元），以建立一個可持續方案，取代中國早年發起的一帶一路。

一帶一路倡議早於2013年提出，截至今年3月，中國已經與149個國家及32個國際組織簽署合作文件。參與國家遍及全球5大洲，其中以非洲國家最多。目睹不少發展中國家倒向中國懷抱，一個新貿易制度悄然成型後，以美國為首的G7便產生了危機感，一方面指控一帶一路是債務陷阱，另一方面急起直追，於是推出全球基建計劃。

一帶一路推出近10年，已支出大量資金及完成多項投資，G7全球基建才姍姍來遲前來布局，失去先機下吸引力自然有所削減。而且，全球基建仰賴私營企業是否願意大規模投資，因此資金籌措無法得到保證。事實上，拜登在去年G7集團峰會亦提出類似倡議，但由於國內民主黨人分歧，原定數十億美元資金目前只有600萬元（約4,680萬港元）到位，計劃近乎夭折。

拜登的任期僅剩兩年多，明顯視G7全球基建為連任工程一部分，但他的支持度屢創新低。萬一連任夢遭特朗普粉碎，以後者拒抗多邊合作的作風，隨時會退出計劃，屆時又是枉費工夫。更重要的是，美國及大部分G7國家國內基建能力近年每況愈下，不少工程延誤多年及超支嚴重才完工，遑論在海外施展拳腳。