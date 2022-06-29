功夫茶：房事問題丟下屆　高官未走先卸責

流年易逝，話咁快本屆政府落雨收柴，行政長官林鄭明日卸任並會遷出禮賓府，佢都發「最後一Post」同港人告別，正所謂天下無不散之筵席，佢嘅臉書帳號亦將於明天結束，並祝福香港明天會更好！

呢，臨別依依，林鄭交出「無愧自己嘅成績表」，個個高官亦都喺「最後網誌」爭鳴大放，一個二個回首前塵往事，冇人會反省自己任內一事無成，通常不是往自己臉上貼金，就係讚美自己仿似為國為民，鞠躬盡瘁嘅「大俠」咁款；最妙係即將結束公僕生涯嘅運房局局長陳帆尋日發表網誌，竟來一招「乾坤大挪移」，佢冇着力談房屋，也許怕再糾纏「房事」會走火入魔，於是轉跑道改談交通！

好一個陳帆，「房事」無能，就喺最後一篇網誌侃侃而談其任內不斷擴展香港交通網絡，為市民通達出行而努力。講出嚟絕對唔係三斤豬頭，得把嘴！呢嗱，好似港鐵屯馬綫形成連接東西、貫通南北嘅鐵路大動脈，又或加強與內地嘅運輸接駁，落成廣深港高鐵香港段、港珠澳大橋，及蓮塘/香園圍口岸。咁都未算巴閉！佢指香港國際機場第三跑道將喺今年稍後啟用，擴建後每年可以處理1.2億人次旅客及1,000萬公噸貨物。

各位，陳帆果然無負「香港運輸及房屋局局長」呢個職位，既然「運輸」行頭，如今任內交出咁亮麗嘅交通網絡建設，上天下地都打通晒，有助香港成為國際金融中心、大都會，算唔話得啩！之不過，佢冇提到港鐵沙中綫紅磡站工程一再出現醜聞，佢既係運房局局長，亦係港鐵非執行董事，有雙重身份，當時有立法會議員強烈要求佢即使減薪道歉都不能解決問題，認為佢應該為事件問責下台！嘻，過咗海就係神仙，反正冇得留低嘅高官，冇一個覺得自己德薄而位尊！一個二個反而覺得自己「不遭人忌是庸才」，否則臨別依依，何以冇一個高官覺得要感恩港人對佢哋5年碌碌無能嘅包容？

當然，陳帆局長對港人「房事」都有關心；阿哥，讀書少，就話畀人藐；吹多句，又唔會有負累！佢話對土地不足引致嘅民生問題有切膚之痛；指目前約有20萬人住喺劏房，而劏房租管新例已於今年1月下旬生效，為劏房租客提供保障云云。實情呢條租管又係如無牙老虎，漏洞處處，反而令業主亂咁大幅提高租金，功夫茶兩日前都講過租戶未受其惠先受其害，好心陳局長唔好攞嚟當「房事」堅挺政績喇！陳局長臨走冇涕泣，不至於不知所云！之但係一個二個高官在任一事無成，臨走就拚命將手中燙熱山芋拋給新政府，陳局長又話已覓足夠土地足以興建約33萬公屋，盼下屆政府提速加快建築步伐喎！所謂「前人種樹，後人乘涼」，講出來，活脫脫就係紙紮下巴！爛攤子一大堆，全部叫新政府接手，仲要提速加快步伐；百廢待興，新政府難道係千手千眼觀世音？