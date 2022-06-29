北約要在與俄羅斯接壤的東部各國增兵至30萬，這是為甚麼呢？俄羅斯出兵烏克蘭是北約逼出來的，北約在烏克蘭打的是代理人之戰。但所有軍火、財政都來自北約，僱傭兵與軍事顧問數目龐大，從任何角度看，除了沒公開宣戰外，北約實際上已與俄羅斯開戰。不宣戰是怕俄動用核武器，可戰場不利，北約要扭轉敗局，便只能把戰事擴大，讓北約更多的人力物力投入與俄戰爭中。於是，北約在東部增兵，是為了防範俄羅斯進侵，抑或是準備進攻俄羅斯呢？俄羅斯沒有西進的目標。北約陳兵邊境，便是準備進攻，打一場歐洲大戰。

在北約東部，從波羅的海三國到波蘭，乃至捷克等東歐國家，建基在二次大戰前的歷史條件，政治極右化和納粹化的趨勢正在加強。美國主導的輿論與媒體蓄意煽動，美國更用各種渠道資助新納粹主義組織的發展。烏克蘭之戰集中了歐美的新納粹主義分子，實際上使烏克蘭之戰變成美國支持的歐洲新納粹主義與俄羅斯的戰爭。二次大戰的魔影正在復活。

美國或許將來會因戰爭打不下去而像阿富汗、敍利亞那樣撤退，撒手不理，可由它一手扶植的政治與宗教極端主義卻不會隨之而減，仍會繼續掙扎，製造動亂。甚或如二次大戰前的納粹德國，擺脫了英美的牽制，壯大起來而與英美對抗。阿富汗的塔利班乃至伊斯蘭國的冒起，也是同樣始自美國的扶持。烏克蘭全面納粹化，若不敗，則會成歐洲新納粹主義的中心，擴大影響。若敗，新納粹主義分子亦會散布全歐，仍然可在美國支持下，繼續挾持歐洲，與俄羅斯為敵。在與俄為敵中，且會試圖在歐洲一些國家重建新納粹政權。

普京說俄羅斯是與新納粹主義作戰，也重複引用二次大戰蘇聯與德國納粹主義（包括烏克蘭）戰爭，正是洞悉到美國在歐洲扶助新納粹主義的陰謀。美國傾西方之力，推動烏克蘭與俄羅斯之戰。俄羅斯勢弱，在國際上缺乏公開的援手，只能獨力對抗。在戰場與金融經濟要打出局面來，才可讓害怕美國而袖手旁觀的國家改變態度，認識到俄羅斯對抗美國製造的新納粹主義的戰爭，是有着何等重大政治和歷史意義。

俄羅斯與北約西方之戰超越了國與國的鬥爭，也超越歐洲的地緣政治，背後是另一場十月革命，顛覆西方殖民主義帝國主義的體制。