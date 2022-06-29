中國國防部長最近宣布，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將「不惜一戰」。在同一場合，美國國防部長則不敢在這個問題上「接招」，不敢聲稱為「保衞台灣」，為台灣「倚美謀獨」，分裂中國，美國軍隊敢和中國「不惜一戰」。

在這個問題上，美國沒有底氣，知道在台海與中國交戰全無勝算，而且為了台灣根本不值。儘管台灣是美國的重要棋子，該丟棄時只能丟棄，國際政治從來就是實力決定。美國發動或參與戰爭，從來都要對軍事力量和戰略形勢、利害得失好好算計，同時美國資本帝國主義的本性，決定了它的侵略性、擴張性，決定了它的決策不會時時理性，決定了它的冒險性、瘋狂性，決定了它會判斷失準，決策錯亂。

在台灣問題上，由於歷史、現實、地緣政治、全球戰略布局，美國把中國視為最大戰略對手，必削之而後快，台灣這顆棋子對美實在太重要，充分利用的誘因，美國又一定要在台灣問題上冒險和玩火；美國的狂妄和「老子天下第一」，一定會讓它過高的估計自己，過低的估計中國，對北京在台灣問題上的「關注」、「警告」置若罔聞，以為美國在亞太區部署的軍事力量，足以阻遏北京對「台獨」和「分裂中國」動武。

然而這是老皇曆，40年前北京確實沒有這樣的軍力和實力，但是中國的國際地位和外交力量足令「台獨」和一切分裂中國的行徑不能得逞。現在，美國還看老皇曆就更錯了，現在中國的實力、軍力隨時可對一切分裂行徑以武力粉碎！美國的亞太、全球軍力皆阻止不了，美國出兵參戰也阻止不了！

自新中國成立後，自中共領導中國人民推翻了三座大山、趕走了西方列強和帝國主義的勢力，中華民族實現國家統一、自立於世界民族之林，在中國960萬平方公里的土地上就沒有任何勢力可以搞分裂、搞獨立的可能，任何想試試看的人都會碰得頭破血流，慘敗收場！