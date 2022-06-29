其興也勃焉，其亡也忽焉。成立只有兩年多的醫管局員工陣線宣布本月30日正式解散，成為香港歷來最短命的工會之一，這是其成立那天起就已注定的結局，因黑暴而起，自然因黑暴而亡。該工會聲稱受到政治打壓而解散，說明有人至今依然冥頑不靈。他們從一開始就熱衷於搞政治，甚至罔顧職業道德，發動反政府集會、示威乃至罷工，拿病人生命健康作政治籌碼，可謂失德敗行，被社會唾棄乃咎由自取，政治打壓云乎哉？

應該說，香港絕大多數醫護人員都是專業的、有職業道德的，當年爆發沙士疫情，他們堅守崗位，任勞任怨，贏得各界一致讚賞。可惜近年受到政治歪風影響，部分醫護人員受到唆擺，將政治凌駕專業，以致走火入魔，言行偏激乖張，完全顛覆了人們對白衣天使的美好印象。尤其是新冠疫情爆發初期，數千名醫護人員竟丟下病人不管而發動罷工，要求「封關」，「禁止中國人入境」，可見政治病毒是多麼可怕，它可以使人迷失心智，可以將天使變成魔鬼。幸好隨着《港區國安法》出台，黑暴工會壽終正寢，讓天使重拾本心，不是一件好事嗎？老實說，當時參與罷工的醫護人員沒有被秋後算帳，他們自己應該知所進退。

走向窮途末路的還有香港記者協會，該會日前通過降低解散門檻，看樣子恐怕也撐不了多久。這個以業界代表自居的小團夥，過去是何等囂張，如今又是何等狼狽，正應了這句老話：風流總被雨打風吹去。該會頭頭依然嘴硬，聲稱暫時未有解散傾向，還想繼續吸納新會員云云。這不過是死雞撐飯蓋罷了，沒有黎智英等金主「泵水」，沒有洋主人賜狗餅，記協根本無法生存，與其繼續丟人現眼，不如早日自動消失。

還是魯迅說得對，「搗鬼有術，也有效，然而有限，所以以此成大事者，古來無有。」之前由於中央政府對香港放任自流，「五十年不管」，以致反中亂港勢力氣燄囂張，而且得寸進尺，既想奪取管治權，還想將香港分裂出去。詎料《港區國安法》一出，反中亂港勢力瞬間土崩瓦解，有的受到法律制裁，有的逃竄海外，有的銷聲匿迹，證明他們根本不堪一擊。

黑暗過後是黎明，香港迎來回歸25周年大日子，國家領導人將親臨祝福，標誌着香港由亂而治，也標誌着新時代來臨。