國家主席習近平即將訪港，警方嚴陣以待，連串保安安排堪稱滴水不漏。然而不怕一萬、最怕萬一，中電電纜橋着火爆炸一事令人猶有餘悸，初步報告仍未公開，萬一再有同類事故於7•1發生引發全港大停電，後果絕對不堪設想。

元朗中電電纜橋本月21日罕見起火，導致屯、元、天3區大停電。中電昨日表示，目前區內電網的供電能力已回復正常，現正展開移除電纜橋工作，預料一周內完成，惟對於起火原因至今未見交代。儘管港府責成中電在事發3日內提交報告，但一眾高官皆進入閉環管理，加上等收工心態作祟，電纜橋起火一事似已拋諸腦後。

隨着國家領導人訪港臨近，社會氣氛轉趨緊張，不僅警方接連破獲煽動殺警、售賣武器等網上平台，昨日公布的保安措施更是空前大陣仗，連港鐵會展站都要封閉。但千算萬算，要是當局對各座電纜橋或供電基建的保安掉以輕心，新界西大停電隨時有機會重演。須知道，黑暴分子一直死心不息，去年7•1更發生孤狼刺警案，至今仍有人煽動殺警和製作炸藥武器，可見特區絕不平靜。最令人側目的是，牛頭角坪石邨金石樓、藍石樓，本來懸掛了大量國旗及區旗慶祝回歸，但未幾即遭人塗污和偷走，致使兩幢大廈不得不收起所有國旗和區旗，足證始終有股勢力反中亂港，百足之蟲死而不僵。

別謂這是危言聳聽，雖然距離7•1只有寥寥數天，但黎明前夕最是危機四伏。林鄭政府萬事不縈於懷，事事放軟手腳，一心將爛攤子丟給下屆；新政府一日未正式上任，一日無權過問特區事務，特區管治形同真空。回歸本來是喜慶事，最怕有人臨走前仍千方百計埋地雷，乘興而來，敗興而返，那就大吉利是了！