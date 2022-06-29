新冠肺炎疫苗是否有用，有多大作用，剛有最新的研究結果出爐，答案是在一年之間，最少挽救了1,980萬條人命。是次研究刊載在醫學期刊《刺針傳染病》上，他們蒐集的數據，來自185個國家或地區，卻不包括中國內地，如果計及神州大地，恐怕能夠從死神手上搶回來的生命，總數應該遠多於2,000萬人。

研究團隊統計的時間，是由2020年12月8日至2021年12月8日，而香港最嚴重的新冠疫情，是發生在2022年2月之後，這一波疫情至今，已讓本城失去了9,000多條性命，要是沒有疫苗，死亡數字還會增加多少，該項研究就並無觸及。

不過，目前權威的科學研究大多認為，新冠疫苗是管用的。近日，香港新冠疫情有重燃之勢，看來醫學界也是別無他法，仍會叫你盡快打滿3針疫苗。然而，這第3針疫苗，卻讓不少老人家感到煩惱。很多長者頭兩針是打中國製的科興疫苗，覺得副作用會比德國製的復必泰少，但早前香港中文大學有研究顯示，第3針如果注射復必泰，即使是「溝針」，保護力都會比3針全打科興為佳。是項研究結果一出，頓使老人圈中一片徬徨，很多人琢磨着，注射第3針時，自己是否應該「變節」。

其實，長者們大可不必擔心，你要是不想中途轉換疫苗，就3針都打同一種便行。疫苗顧問委員會的許樹昌，是中文大學醫學院的講座教授，他已經清楚指出，第3針轉打復必泰，對預防重症及死亡，不會有很大的提升作用，唯一的好處，是對防止感染新冠病毒有些幫助，但身體所增加的保護力，也只能夠維持兩個月左右。在接種60日之後，防感染的能力，也是跟3針全打科興者無異。