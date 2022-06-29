不是老人變壞了，亦非壞人變老了，而是一個人要使壞，根本無分年齡。近日網上瘋傳一段影片，一名年約6歲男童竟向一名爬行中的幼童背部踹上一腳，不少人看後均恨得咬牙切齒，直斥施襲男童的家長「唔識教」，又謂倘身在現場必會代為「教仔」，這些說法說不出重點，當然也就無法對症下藥，解決兒童暴力問題。

兒童大多數的行為問題，與其說是家長缺乏言教，倒不如說是未能作出身教。報道指，受襲幼童的父母即場與施襲男童母親「理論」，獲回覆「我個仔打你個仔，你咪打番我個仔囉」，反映有孩童在耳濡目染下，迷上暴力只不過是有樣學樣。

世上有不少關於不同年代的兒童在身高、體重、腦部發育上的研究，關於嗜暴的卻不多。2016年，《紐約時報》有文章探討荷里活電影對引發兒童使用暴力的風險，當中提及近年大行其道的超級英雄電影。據賓夕凡尼亞州立大學統計，超英電影中正派角色使用暴力的次數比反派還要多，前者多採拳打腳踢方式，後者則以威脅、欺凌及折磨等手段，兒童在這樣的文化中成長，極易淪為迷信暴力與欺凌的一群。不幸的是，新一代缺乏足夠能力分辨善惡，一旦自以為做的是義舉，甚至遭人加以操弄，暴力浪潮將會嚴重破壞社會、威脅市民生命，香港黑暴中的嗜暴年輕人就是明證。

諷刺的是，超英電影目標觀眾是成年人，如能讓社會多幾個見義勇為之人，也是種功德，惟內地早前有醉漢暴打陌生女子，人們看罷事發片段多感嘩然，絕少有人聲稱願意代為「教仔」，有所謂KOL更認為不予援手做法正確。暴打女子與腳踹幼童在性質上是沒有分別的，都是有人恃強凌弱，唯一不同是看官衡量自身在「暴力食物鏈」所處的不同位置。