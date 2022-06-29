特區政府成立文化體育及旅遊局，大家都期待新一屆政府為香港發展揭開新的篇章下，包括在文化、體育及旅遊方面。不過，筆者認為坊間有時會把焦點多放在文化與體育，其實，香港旅遊業如何重新出發同樣重要，早作準備及規劃，以便可迎來通關之期。

旅遊業一直是香港傳統支柱行業，2018年佔本地生產總值達4.5%，3年過後只剩0.4%，就業人數由25萬跌至4.8萬人。目前已有逾百間旅行社結業，不少賓館也結業離場。

如何重振旅遊業，以至文體旅更好結合，為旅遊產業增值，至為關鍵。在面前，我們要作出結構性轉變，大力發展本地遊、文化及綠色旅遊、深度遊，再配合原有的旅遊景點及購物消費模式，才可讓旅遊業持續發展尋找機遇。財政司司長早前已調撥12億元扶助旅遊業，包括用6億元推行文化古蹟及綠色本地遊計劃，並再資助旅遊從業員培訓。

發展文化旅遊方面，香港過去不重視。本地文化資源豐富，我們可以整合古蹟及歷史建築群，例如最新成為法定古蹟的香港大會堂、回教清真禮拜總堂及雷生春。香港的非物質文化遺產資源充沛，如大坑舞火龍、奶茶製作、中式長衫及紙紮竹紮技術、粵劇與南音推廣。西九文化區M+與故宮結合地區文化景點，都可打造為不錯的藝文遊。

筆者早前到過旅發局舉行的「西油記」社區藝術展，從學生畫作重現油尖旺特色，是一趟不錯藝文之旅。政府重視文化旅遊是好的開始，目前應探討政策上的配合，作更好的文旅規劃。筆者建議政府推出資助計劃或交給旅發局，與旅遊界訂定不同的文化旅遊路線，並要商定向本地市民及遊客推廣的具體工作，包括早些與境外政府敲定宣傳推廣工作。