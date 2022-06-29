唐太宗李世民《贈蕭瑀》名句：「疾風知勁草，板蕩識誠臣。勇夫安識義，智者必懷仁。」借來形容候任行政長官李家超推薦的、並獲國務院任命的26位主要官員。雖未全中，亦不遠矣。

朝廷在月中發文，指其所委治港新團隊有5個「具有」的特點，同文亦向新班子提出5個方面「更大作為」的要求。可見，北京高層是從黑風暴雨的洗禮中覓勁草，在烈火戰陣中識別那些經得起考驗的忠臣，委任的同時壓上要「更大作為」要求的擔子；可見，朝廷對李家超政府新班子的委任和要求不是走過場，是非常嚴肅和嚴格的。對此，廣大老百姓自然是一萬個歡迎加一萬個放心。

在那兩次號稱百萬人上街「反送中」的黑衣大遊行的日子，在那林鄭特首驚惶失措、左搖右擺、不敢鬥爭、不斷退縮妥協的軟弱時刻，是誰堅信中央「一國兩制、港人治港」的方針？是誰堅決按《基本法》辦事和執法、維護國家主權和香港安定，敢把大批黑暴暴徒和「港獨」分子繩之以法？

在那大學、立法會、政府總部、警總和各區警署，以及各政府辦公大樓被暴徒圍攻、狂砸、火燒，甚至佔領蹂躪的最黑暗時刻，是誰堅持必須執行中央方針止暴制亂，堅決與港內外敵對勢力堅決鬥爭？

在那反中亂港和「港獨」勢力，以及其政黨政團一朝得勢的教育、學生、醫護、社工、法律、傳媒、司法、社福、宗教等等界別不可一世的時候，是誰堅決貫徹執行《港區國安法》，橫掃一切牛鬼蛇神，把個人安危以至家人受恐嚇、威脅置之度外？

鮑照詩說得好，「時危見臣節，世亂識忠良」。新班子是「烈火見真金，亂世出英雄」。