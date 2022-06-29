香港疫情持續，每日維持逾千宗甚至接近二千宗，之不過，歷經兩年多嘅抗疫，中招人數以百萬計，而第3階段「疫苗通行證」亦已於5月31日起實施，未打齊3針嘅幾乎邊度都唔使去，是以相信應該有唔少人已補打了！

事實上，大多數市民對疫情持續並不太慌張，老朽見食肆、茶樓人流都幾旺，並冇被「屯門海港酒家群組」嚇窒。日子要正常過，已做足要做嘅防範工夫，真係中招，頂多在家自我隔離，沒有甚麼大不了！日前政府宣布，社交距離措施將延續多14日至下月13日，以防疫情反彈，當中包括繼續要求市民快速檢測無事才能到酒吧飲酒，老朽嫌麻煩已謝絕一切酒吧約會。

政府就話污水監察數據亦顯示各區病毒量有所上升；雖然入院人數有所增加，但目前仍維持較低水平，重症或死亡個案亦未有明顯上升迹象。政府會繼續密切監察整體疫情發展，並採取防控措施以繼續降低疫情反彈嘅風險。

嗱！政府謹慎，社交距離放寬看來仍然無期，當局依然一再呼籲市民盡快完成接種3劑疫苗，並要合資格長者快打第4劑疫苗。政府全方位「谷針」，點都會有些成效。之不過，短期內即使未能同內地通關，香港作為國際金融中心，被指通關安排較紐約、倫敦、新加坡等更為嚴苛，引發商界關注近期唔少人才和資金流出。有銀行家亦認為，香港作為連接內地與海外市場嘅窗口，國際金融中心嘅競爭優勢非常明顯，未來十多年，香港嘅角色仲有排發揮，是以本港必須盡快與世界不同金融中心標準接軌，唔希望見到香港競爭力輸蝕！這也正是本報一直指出要縮短酒店檢疫日數，甚至容許本港居民出國旅行後回港可居家隔離嘅主因。