很快，我們就慶祝香港回歸祖國25周年了。一如筆者日前在聯合國人權理事會第50屆會議上的發言表示，香港不僅是在地理上緊貼着祖國，而且在經濟、文化和很多領域裏都是中國連接世界不可或缺的橋樑。背靠世界第二大經濟體的身份絕對值得艷羨，而更重要的是，這緊密的聯繫必將是決定本港未來發展會否成功的最主要因素。

要點一，舉足輕重的橋樑角色。一直以來，香港在中國和世界的連接方面都發揮着關鍵作用。同時，香港也通過新政策，盡力推動中國與國際社會交往。經濟方面為例，香港不但是國際金融中心，更是出入內地最重要的門戶。多項數據顯示，中國來自海外的內向和輸出的外向直接投資，三分之二都源自香港或經由香港擔任中介角色。香港作為內地主要的貿易夥伴，不只為國內的商品和服務走向國際提供了渠道，同時也在促進人民幣的國際使用方面立下功勞。按價值計算，人民幣是國際支付方面排名第五的活躍貨幣。自跨境貿易以人民幣結算試點啟動以來，香港銀行辦理的人民幣貿易結算業務增長驚人，足證香港的橋樑角色絕對舉足輕重。

相關的例子當然不局限在經濟方面。筆者作為醫療專業人士，還目睹了在香港已註冊的藥品和醫療器械，現在已經可以在國內指定、有內地和香港投資者的醫療中心使用，這個做法為本港和國際不少醫療公司在香港創造了巨大的商機。

與此同時，允許香港醫療保險在粵港澳大灣區城市銷售的新政策也已經落實了。目前，香港的私人醫療保險覆蓋率為18%，而大灣區內地城市的相關覆蓋率只有6%。因此，醫療保險方面的健康保障缺口估計為驚人的500億美元。這肯定也為香港提供了巨大的發展機會，絕對不容錯過。

要點二，成功走過不平凡的25年。回歸以來，香港所走過的路絕不平坦。這些年頭下來，香港經歷了亞洲金融風暴、SARS侵襲、全球金融危機、跟反修例風波相關的社會動盪和新冠肺炎疫情爆發等種種挑戰，但香港每次都能戰勝挑戰，再創新天。1997年時，香港的本地生產總值近1萬4千億港元，到了2021年，本地生產總值已經接近2萬9千億港元。香港的外匯儲備在去年年底接近5千億美元，超過了1997年底的5倍有多。

要點三，國家全力支持香港克服任何困難。國家在支持香港和市民的發展方面發揮了關鍵作用。《港區國安法》和新選舉制度的落實維護了港人和港商的權益，有效地遏止了社會動盪不安的勢頭。現在，逐步走出疫情陰霾的香港已經完成了「由亂變治」，繼而踏上「由治而興」、再創繁榮的新征程。當市民能享受經濟發展的權利和成果時，就會對未來充滿希望。在國家的持續支持和愛護下，筆者深信香港的未來是光輝而美好的。