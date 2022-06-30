在「中國這十年」主題新聞發布會上，發改委的官員表示全力支持香港深度參與共建「一帶一路」，發揮優勢，在融入與服務國家發展大局中實現香港的繁榮發展。中央政府長久沒有這樣要求香港參與一帶一路的建設，並且一是要求「深度」參與；二是以此實現香港的繁榮發展。以往是把大灣區的發展壓倒一帶一路的建設，今次是反過來，且沒有提大灣區。這是更主要地在國家層面上說香港與一帶一路的關係，其中或許有在烏克蘭戰爭後國際新局的要求。

歐美制裁俄羅斯，烏克蘭戰爭未止，中國往歐洲的陸路，以至新規劃的北冰洋航路都被打斷。一時聲勢無雙的中歐班列只剩中路往歐洲，路阻且遙，短期內替代不了經俄羅斯的通道。但是一如歷史上的絲綢之路，在政治或其他因素形成障礙，便繞路而行，貿易的重點也可轉移。中央政府的要求是在現時局勢中利用香港所長，找出新路。

一是中歐班列受阻，還可把俄羅斯，與中亞、西亞和更主要的東亞連接起來。不但中俄貿易加強，中國內地更可成為大貿易通道。香港發揮作用，不但把俄羅斯、中亞、西亞產品運往中國內地市場，更可形成俄羅斯等寒帶產品與東南亞熱帶產品的交換，借助中國內地的通道和海港，把能源礦產銷往東南亞，形成俄羅斯與東亞、東南亞的大經濟圈，互補所短，以俄羅斯的能源、礦產、農產品保證中國與東亞東南亞的經濟安全。

東盟十國與中國，或許還可加上孟加拉、斯里蘭卡。把原來的10+3中的日本以孟加拉、斯里蘭卡替代，南韓亦可與北韓作有限度的加入，這是一帶一路的南向，香港可作中樞。

二是香港所長是金融，也面對美國可能的排斥，需要在現有本地英美體系進行改革調整，去美元化和擴大人民幣離岸市場。正可以香港的國際金融中心擴展至一帶一路國家。先爭取中立國家，東盟、南亞、中東，乃至非洲中南美洲國家，推動各種融資工具，盡力以港元和人民幣結算。在國際形勢轉變時，更可拉攏俄羅斯及東歐國家。循上海合作組織與金磚國家組織，把香港的國際金融中心打造為新興國家和一帶一路國家的中心。與紐約、倫敦分庭抗禮，服務國家的大發展。

一帶一路顛覆了英美體制，香港深度參與便要打破舊思想、舊框框、舊體制。