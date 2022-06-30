97年回歸過渡期，在英國「光榮撤退」部署下，要讓「香港政權植根於本地人」部署下，開始扶持培養政壇上的反對派。手法是通過政治改革、民主普選，讓兩類人登上舞台，讓他們有「民意支持」，達到「本地人」掌握香港未來的管治權，維護和加強回歸後香港原有的資本主義制度，抵禦和架空「一國」，令香港成為「完全自治」的政治實體，由撤退後的英倫暗中操控。

這兩類人，一是早年港英政府實施「行政吸納政治」，把一些效忠英倫被招納到香港政治體制內擔任「議員」和公職的華人「政治精英」再「釋放」出去，走向民間社會組織反對派，鼓吹「爭取民主自由」，對港府「小罵大幫忙」，蒙騙民眾支持，撈取政治資本。二是一些社會上的「壓力團體」，一些在港英統治下「不得志」、總想出人頭地的「邊緣人物」，讓他們看到通過「民主選舉」就能大展鴻圖，可以成為名正言順的反對派進入建制。

李柱銘之流代表了第一類人，司徒華之流代表了第二類人，他們共同締造了香港最早最大的反對派。在英國人的巧妙部署下，在香港過渡期、香港《基本法》規定最終實現「雙普選」和回歸前後香港「特殊政治氛圍」下，反對派一登場就「大殺四方」，逢選必贏，「榜樣的力量是無窮的」，一時間打着各種名號的反對派黨團蜂擁而起。只要是反對派，只要是逢中必反，逢共必反，「為反而反」，就不愁沒選票，不愁沒議席。

這個時候——很長一段時間——中央對他們又極大包容，其訴求能接納就接納。此出於兩點：一是北京認為反對派的訴求是「一國兩制」的題中應有之義；二是為了不影響香港的繁榮穩定，就盡量息事寧人。結果是，反對派認為中央怕了他們，認為鬧得愈歡、施壓愈大，中央就會無底線步步退讓。何況他們又認為，有美英支持，中央更不敢動他們。

他們完全不了解中央，卻敢大模大樣的欺辱中央！最終完蛋！