口惠實不至，是西方國家的最大特點。G7峰會宣布啟動由美國主導的「全球基礎設施和投資夥伴關係」倡議，揚言5年內籌集6,000億美元，為發展中國家基建提供資金，以抗衡中國的「一帶一路」。外界指這是新瓶舊酒，其實不只是新瓶舊酒，而且是畫餅充飢，是在忽悠發展中國家。

去年的G7峰會已提出類似計劃，當時美其名曰「為世界重建美好未來」，聲稱要改善發展中國家40萬億美元的基建，不可謂不大手筆。如今一年多過去了，西方承諾的基建投資依然無影無蹤，更美好的世界到底在哪裏？這次他們將去年的計劃重新包裝，改了另一個好聽的名字，無非又是一張空頭支票。

如果西方真的想幫助發展中國家改善基建，當然求之不得。可惜事實並非如此，他們一向無寶不落，對發展中國家的基建毫無興趣，因為這是吃力不討好的事，隨時血本無歸。全世界只有中國真心實意幫助發展中國家改善基建，也只有中國願意拿出真金白銀投資發展中國家基建，而且從來不附帶任何政治條件。西方將之抹黑為「債務陷阱」，分明是酸葡萄心理作祟。中國提出一帶一路倡議將近10年，已與149個國家及32個國際組織簽署合作協議，至今沒有任何參與國家和組織投訴債務陷阱，反而毫不相干的美西方整天喋喋不休，真可謂皇帝不急太監急。

退一萬步說，即使西方真的想參與發展中國家的基建，也無法跟中國競爭。中國有「基建狂魔」之稱，無論是人力和物力，還是技術和速度，都明顯勝過西方。美國本身基建設施陳舊老化，從奧巴馬年代就說要更新改造，但至今依然毫無進展。拜登上任後提出近3萬億美元的基建大計，經過兩黨互相扯皮，最後大幅壓縮至1.2萬億美元，根本不足以應付龐大的基建需求，何況部分資金仍沒有着落。這次在G7峰會上美國承諾負責籌集2,000億美元，不妨姑妄聽之，誰信誰天真。

大路朝天，各走一邊。西方是否參與發展中國家的基建投資，這是他們自己的事，沒有人會干預。但他們企圖靠踩低別人來抬高自己，以抹黑中國來達到本身政治目的，未免太卑鄙了。可以斷言，這種動機不純的所謂「全球基礎設施和投資夥伴關係」，注定不可能成功，因為發展中國家需要的是真誠合作，而不是美西方的畫餅充飢。