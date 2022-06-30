國家領導人訪港在即，各界嚴陣以待，惟民政事務局卻連番甩轆。局方轄下的慶典統籌辦公室意外洩漏超過400名出席慶回歸活動嘉賓的電郵地址，當中包括特首辦主任陳國基和多名立法會議員。局方其後表示，慶典辦用電郵提醒嘉賓出席活動時要防疫，期間把收件人的電郵地址設定為「顯示」，屬人為錯誤，對此表示歉意，已通知私隱專員公署云云。另外，又有嘉賓的邀請函通知其入住的閉環酒店中英文對照出錯，需其後更正。有議員批評，如嘉賓去錯酒店或會造成混亂，認為如此重要的慶典活動不應連番出錯。

更不可思議的是，有市民發現荃灣西樓角花園內懸掛的五星旗上下倒轉，卻獲荃灣民政事務處回覆指，五星旗可由另一位置觀賞到正面懸掛。又是民政局，不令人有所聯想也難。

正正是如此重要的回歸活動，國家領導人也會出席，政府部門理應不容有失。偏偏低級錯誤犯完又犯，添煩添亂，當中有沒有甚麼古怪，耐人尋味。事實上，經過2019年黑暴一役，大家都見識到港府內鬼何其多，公僕不是忠於特區政府，而是熱衷於反中亂港。即使事過境遷，《國安法》已經落實，公務員更需宣誓效忠，但不代表黃黑公僕勢力就此消失。

公務員事務局局長聶德權早前表示，129名拒絕宣誓效忠的公務員已全數離開政府；涉嫌參與黑暴被捕的公務員有89人，當中54人經已離開政府；8人在接受部門調查後已被訓誡或警告。在18萬公務員隊伍之中，肯定不止這麼丁點人反政府，只是他們不想打爛鐵飯碗而賴死不走罷了。何況離開政府人數遠比被捕人數少，加上政府對部分人僅警告了事，以致仍然有大量「無間道」潛伏其中，伺機搞搞震又何足為奇！