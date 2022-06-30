對付小流氓的方法，跟對付大流氓不同，前者只消迎頭痛擊，後者可能就得籠絡收編，對手實力不同，策略便要因人而異。

2021年，衝入美國國會山莊搗亂的，都是小流氓，成不了氣候，揮起大棒子，就可以把他們打個屁滾尿流。不過，你如果以為今日的俄羅斯也是小流氓，隨便來個犁庭掃穴，便能使對方潰不成軍，那就未免太傻太天真。

宋徽宗眼中的梁山泊，跟山姆大叔眼中的俄羅斯，或許一樣，都是一幫大流氓。但是美國總統拜登的政治手腕，卻遠不如宋徽宗，宋朝皇室剿撫並用，寬猛得宜，最後把梁山好漢治得貼貼服服。反觀拜登老頭則是全無方略，只一味打壓，企圖以應付小流氓的方法，去制服克里姆林宮，其不敗者，幾稀矣！

宋朝大軍要是全力撲擊，未必傷不了梁山眾人，但雙方可能玉石俱焚，誰也別想苟存下去。

《水滸傳》中的梁山泊，有太多奇人異士加神兵利器，跟今日俄羅斯的實力可堪比擬。小李廣花榮百步穿楊，箭無虛發，放在今天，殺傷力與俄國的高超音速導彈相近，一出手就能使你着了道兒。神行太保戴宗萬里獨行，來去如風，跟俄軍的「北風之神」核潛艇同樣可怕。還有入雲龍公孫勝，功夫神鬼莫測，一旦唸動起真言，就能使對方整支軍隊陷入迷陣，如此本領，跟莫斯科的電子戰和網絡戰，威力相彷彿。

大流氓唔係流㗎，盲目進擊只會兩敗俱傷。昔日大宋皇室委實高明，懂得在適當時候伸出友誼之手，將一眾梁山漢子收為己用。但是話得說回來，咱們也該慶幸拜登沒有宋徽宗的智慧，否則中國豈非有大麻煩？