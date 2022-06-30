牛池灣坪石邨藍石樓日前有12面五星旗被人塗污，另有旗幟懷疑被人盜去，警方列作「侮辱國旗」及「盜竊」，交由秀茂坪警區跟進。惟上址的紅色旗海於事件後被全數拆走，客觀效果就是大長反中亂港的黃絲黑暴志氣，處理手法令人搖頭。

七一臨近，本港多區均出現大量慶典裝飾，雖然這些旗海未必全由政府主動組織安排，但對於有人無視法紀，港府有責任正視。不過，一個行將交更的政府，何止七一之後發生的事情與其無關，就連法庭上月審理的一宗「侮辱國旗」案，主任裁判官雖指有關行為屬嚴重罪行，須判處即時監禁，但案中犯人只被判囚兩個月，相對於最高刑罰3年監禁來說，阻嚇性可見一斑。有沒有黃絲黑暴眼見犯罪成本如此之低，於是又來搞事，答案不是寫在牆上，而是已寫在旗上。

枉行將離任的運輸及房屋局局長陳帆，事發前在書面答覆立法會議員提問中，表示房屋委員會轄下有4個公共租住屋邨設有旗杆供懸掛五星旗和區旗，特區政府鼓勵市民在適當場合使用五星旗及區旗，同時有責任保障其正確使用，以維護五星旗及區旗的尊嚴。

如今有人作出塗污行為，是有人怕沒有盡保障責任嗎？但將旗幟收起，「尊嚴」從何說起？一個有為的管治班子應該出面，加設監視鏡頭成本畢竟有限，就看偷雞摸狗之徒如何作惡。面對叛國、恐怖主義及破壞公共秩序等罪惡，管治者沒有可以閃避退縮的藉口。

話說回來，雖然黃絲黑暴嫌疑最大，但也不能一口咬定做出上述行為的，便決不會是精神有問題之人，尤其是過去有若干涉及黃絲黑暴的案件，到頭來竟有人在求情時自爆患有各種精神問題，因此是次犯事之人若屬擁有這等雙重身份之流，也說不定。