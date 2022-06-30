美國聯邦最高法院判決，廢除紐約州有關限制「隱蔽持槍權」的控槍法律，稱這項法案違反憲法，這項判決確認民眾有在公共場所攜帶槍枝自衞的權利。

按現時紐約州規定，只有能證明具「正當理由」的民眾方可持「隱蔽攜槍證」，於公共場合攜帶槍械；此法規已實施近一個世紀，卻遭紐約州「步槍及手槍協會」上訴至最高法院。美國多年來面對連場重大槍暴危機，死傷枕藉，但法院竟然火上加油，進一步放寬槍械管制。最令人側目的是，以美國最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）為首的法律意見認為，公眾安全不足以作為槍械管制理由。個人自由及權利甚至可以凌駕公眾安全？

據FBI統計，美國30州2021年發生的61起濫射事件，較2020年高出52%；自1999年科倫拜高中槍擊案以來，美國便有逾31萬名學生親歷過校園槍枝暴力。

美國的槍會財雄勢大，一直是共和黨的金主，是次判決凸顯美國由金主控制的所謂民主政制何其荒謬及失效！槍會控制的政黨委任的大法官，判決以槍會利益及政黨立場先行，視人命如草芥。

此外，美國聯邦最高法院上周亦推翻「羅訴韋德案」，指明女性墮胎權將不受憲法保障。筆者雖不鼓勵墮胎，但攜帶槍的自由與權利比婦女對自己身體的自主權還大？在「民主大國」發生如此矛盾的事，叫人民情何以堪？

不少人誤以為美國所有制度，包括司法，均是按所謂的憲法，崇高而無私的原則運作，實則卻淪為民主、共和兩黨的角力場，試問政治行先的司法體制，如何能儆惡懲奸、保護人民？部分香港人士對美國政制推崇備至，請他們睜開眼睛看清事實真相！