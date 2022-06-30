所有經歷過世紀黑色暴亂和世紀疫災的港人，終於淚眼望穿，望到今天林鄭下台。新一屆政府明天宣誓就任了，可是唯恐天下不亂的林鄭下台前仍拋下了一句黑心話，說甚麼愛國者治港已開啟甚麼普選時機的到來，真是「黃鼠狼向母雞拜年」，不安好心腸。

《基本法》第45條第一句訂明，行政長官在當地通過選舉或協商產生，第二句又說根據特區實際情況和循序漸進的原則而規定，至於「最終達至」沒有時間表硬性規定。另一方面，關於立法會在《基本法》第68條也訂明，有關「最終達至全部議員由普選產生的目標」，也沒有硬性的時間表，試問林鄭為普選準備做過甚麼？

林鄭臨下台大煽普選風，為甚麼？唯一的知音者是反中亂港勢力了。民主黨教育政策發言人聲稱，「2019年社會運動輕易歸納為外部干預過於簡化」，「無視兩次逾百萬人遊行的民意」。民主黨所指的「民意」，歸結起來是指無普選不民主，現政權無民意授權，為他們反對現時政制合理化。

可是，正正是以民主黨為首的泛民陣營政黨及議員，在2014年搞非法佔中反對人大「831」方案，2015年在立法會全部投反對票，使人大提出的改革方案建議被否決，使香港政制原地踏步。4年後，把反修例變「反送中」運動，搞黑色暴亂的「顏色革命」全面奪權，才從反面角度迫使中央政府高度果斷出手推動「愛國者治港」大原則的新選制，為香港從根本上止暴制亂，由亂及治。明天開始，香港揭開由治及興歷史新的一頁，而這歷史新頁有林鄭反面教材的功勞。

政界和網民常「指桑罵槐」，指控權力場中最有權勢者是最大「黃屍」，絕對權力、絕對腐敗，全中！