都說「民生無小事，枝葉總關情」。當政的，不要以為小事就不以為意，從而冷落民心；事實係，很多大事都因小事積聚、演變而來。所謂「千里之堤，潰於蟻穴」就是忽略小事而鑄成大禍！

本報關心民生，從不輕易放棄一樁「小事」，像老鼠便經常成為本報要聞主角，可惜食環署滅鼠這麼多年，鼠患依然冇改善！夏至以來，天氣燠熱多雨，潮濕環境蚊蠓孳生，輪到蚊患登場喇！

各位，自5月起多區蚊患指數急升，當中馬鞍山連續兩個月指數高企，5月已達到第4級，亦即最高級別；有幼童被叮咬至體無完膚。去到6月，各區誘蚊器指數進一步上升，17個地區「見紅」達第3級，上水蚊患指數更超過五成而「稱冠」。本報記者直擊上水蚊患嚴重，有女童被叮至滿腿蚊瘌，家長斥政府滅蚊措施成疑，有街坊喺嬰兒車加蚊網，在家更要長期開冷氣等自救。

嗱！食環署過去接獲逾4,800宗蚊患投訴，不過蚊患依然冇改善，尋且愈發嚴重！有議員批評，滅蚊工作部門各自為政問題持續已久，有時某個地點究竟屬食環署、康文署抑或係地政總署管理，往往出現權責不清，個個部門禮儀司上身，你推我讓，部門鬥卸膊，協調不足，難怪蚊患、鼠患均未得到解決，盼新一屆政府着實改善，加強統籌部門，由一個部門專責，唔好畀佢哋再互相卸責，相信可提升效率，改善蚊患！

新一屆政府真可謂「任重道遠」，燙手山芋接到手軟，由「房事」到「蚊患」都要提速改善，難怪有口痕友話：新管治班子唔通係千手千眼觀音？新班子百廢待興，有專家指太陽能滅蚊燈效益最高兼最環保，呢個建議不妨先採用！