中央深改委近期審議通過《關於加強和改進行政區劃工作的意見》。其中強調：保持行政區劃保持總體穩定，做到非必要的不調、拿不準的不動、時機條件不成熟的不改；慎重對待行政區劃更名，不隨意更改老地名。這一攬子舉措，帶有鮮明的撥亂反正意味。多年來，行政區劃設置混亂問題交錯叢生，民間意見很大。主要問題集中在三點。

其一，市制混亂。同樣名為「市」，目前內地有多達5個層級。包括4個省級直轄市，15個副省級城市，約300個地級市，近400個縣級市，後兩者之間還存在內蒙古滿洲里、青海格爾木等一批副地級市。行政基本不同，管理權限各異，或甲市管乙市，或丙市副市長兼丁市市委書記。

更突出的是，很多市名不副實。為了追求表面光鮮，標榜城鎮化，而強行命名為市。市本屬於工商發達的聚落型「點」狀政區，與地區、州、縣這類廣域型政區不同。而內地動輒出現面積達幾萬、幾十萬平方公里的市。如西藏那曲地區改為那曲市，面積為43萬平方公里，遠遠超過德國、日本等國，而人口只有幾十萬，不及東莞的一個鎮。

其二，亂改地名。改革開放後，一場改名運動席捲全國。為了招商引資、推廣旅遊目的，許多地方改以境內的風景名勝作為新地名。比如安徽徽州改名黃山市，湖南大庸改名張家界市，福建崇安改名武夷山市。這種急功近利的做法，一切利益至上，破壞了文化底蘊和地名美感，割裂了歷史傳承與赤子鄉愁。

就以最令民間意難平的黃山市為例，徽州本是國內首屈一指的千年古邑，人文薈萃，且安徽省之名就得自安慶與徽州的集合。更名後在短期攫取些微經濟利益後，卻造成徽州的文化價值大量流失。

其三，黑區遍地。在地圖上，某個市可能只轄兩三個區縣。但實際上，在這些正規的行政區之外，當地還自行設置大量的開發區、高新區、工業園區、試驗區、風景管理區，由於不是法定的行政區，便美其名曰「功能區」，民間稱之為黑區。黨政機構、官員配備卻一個不少，冗官冗員倍增氾濫。且造成疊床架屋，一羊九牧。一個鄉鎮，在戶籍、司法等方面本屬於甲行政區，但經濟社會事務又被託管給了乙開發區。二者都對鄉鎮有各種制約與管轄。遇到好事便爭權奪利，遇到問題便互相推卸責任。行政區被功能區架空，對基層管理、經濟協作造成嚴重破壞。

另一方面，一些在計劃經濟時代依靠單一礦產建設的資源型城市，如東北的多個煤礦城市，早已資源枯竭、人口外流，而當年遺留的龐大行政區劃卻不做調整。幾萬人口卻仍一直設置了5、6個區，耗費巨額公帑。所以，行政區劃要保持總體穩定，一方面對於大躍進式的地改市、縣改市、亂設功能區，要堅決糾正；另一方面對沒落的城市亦應及時瘦身撤併，減輕百姓負擔。