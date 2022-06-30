正論：深層矛盾未解決　明天更好難實現

歷史總是驚人相似。25年前的7‧1在風雨中度過，25年後的7‧1同樣有颱風壓境。回望過去，展望未來，香港經歷了25年的高低起跌，「明天會更好」似乎仍然可望不可即。新政府被寄以厚望，惟特區爛攤子積重難返，未來仍然挑戰不斷。

「一國兩制」是鄧小平構思的劃時代偉大制度，完全沒有先例可循，只能摸着石頭過河。奈何中央政府錯將「五十年不變」當成「五十年不管」，任由特區放任自流，這25年來走了許多冤枉路，加上戀殖歪風愈演愈烈，反中亂港和外部勢力陰魂不散，「一國兩制」的偉大構想在人為操作下走樣變形，亂象一浪接一浪。幸好有危也有機，2019年的黑暴雖然令特區元氣大傷，但同樣迎來特區撥亂反正的轉折點，隨着落實《港區國安法》和完善選舉制度，反中亂港勢力偃旗息鼓，香港終於迎來回歸25周年。「五十年不變」過了一半，是時候作一小結。

禍兮福所倚，福兮禍所伏。儘管特區看到由亂入治的曙光，但要由治而興卻是言之尚早。可以看到，25年過去，香港民生沒有變得更好，反而變得更差。統計數字反映，1997年的失業人數僅為逾7萬人，但到了2022年3至5月已有逾19萬人；就業人口每月工資中位數雖然由1997年約9,000元，倍增至2022年1月至3月的約18,000元，但百物騰貴，樓價高企，增幅追不上通脹。至於領取綜援宗數更由1997年的逾18萬宗，增至今年5月的逾21萬宗。如果說，大部分香港人皆感到生活逼人，喘不過氣，顯然沒有半點誇張。

更須指出，本港人口老化嚴重，出生率低下。1997年男性平均壽命為77.2歲，女性83.2歲，截至2021年，男性壽命延長至83歲，女性更達87.7歲。表面看，港人長壽是生活質素和醫療條件改善的結果，可喜可賀，惟事實並非如此，反而是壽則多辱。君不見，歷屆特區政府皆嫌貧棄老，視長者為負累，全民退保堅拒推行，老有所養淪為空談；資助安老院舍嚴重不足，不少老人等候多年也未能入住，只能含恨而終。遑論今年第5波新冠疫情大爆發，老人首當其衝，死病纍纍，港府無動於衷，更見當局所謂敬老安老只是笑話。另一邊廂，按每千名人口計算的粗出生率，1997年為9.1，截至去年只有5.0，反映港人不願生育。當一個社會由教育到治安、由醫療到安老皆看不到前景，加上生活成本不斷增加，工資增長似有還無，年輕夫婦拒絕生育又何足為奇？當長者增幅多於出生人口，未來還談何競爭力？

事實上，香港社會的深層次矛盾豈止這些，尤以房屋死結最是難解。目前公屋平均輪候時間創下6.1年新高，二手樓樓價25年暴升78%，房屋問題不解決，社會穩定無從談起。由此可見，即使新政府政治阻力大減，但歷屆留下來的爛攤子實在太多，「明天會更好」隨時只能成為難以實現的願景。如何令香港人安居樂業，人心回歸，在在考驗新班子的智慧。