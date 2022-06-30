世界視線：瑞典芬蘭入北約　俄烏戰線恐伸延

正在西班牙馬德里舉行的北約峰會峰迴路轉，本來反對芬蘭和瑞典加盟的土耳其突然180度大轉彎，於周二向兩國開了綠燈。北約秘書長斯托爾滕貝格隨即表示，將以北約史上最快速度，安排兩國加入該組織。這一變化使得俄羅斯與北約的緊張關係，由原來的烏克蘭戰場一直伸延至北歐。

自從芬蘭和瑞典在俄烏開戰後提出加入北約申請以來，土耳其總統埃爾多安就一直表達反對，指兩國支持與窩藏被土方認為是恐怖組織的庫爾德工人黨。芬蘭總統尼尼斯特周二發表聲明指，土耳其的關切已獲得解決，包括武器出口和反恐問題。三方簽署備忘錄，承諾全力支持應對彼此安全威脅，芬蘭譴責一切形式恐怖主義。

埃爾多安在俄烏開戰期間一直扮演調停者角色，他這回態度大轉彎，顯然是和北約等組織達成了利益交換。除了針對庫爾德分離組織，土耳其一直試圖鞏固其在突厥和伊斯蘭世界的霸主地位，加強對地中海和黑海的控制，同時還要求歐洲幫手解決中東難民問題。凡此種種，都可能成為台下交易的議題。

土耳其開綠燈，將使得北約進一步建構從北歐至東歐南下黑海的防線，牽制俄軍在烏克蘭的行動。北約秘書長斯托爾滕貝格在峰會前已指出，北約快速反應部隊將由現時的4萬兵力，大幅擴充至30萬，在接近俄羅斯的前沿設防。斯托爾滕貝格稱之為冷戰結束後北約最大的變革。

面對北約在歐洲建構的抗俄防線，俄羅斯總統普京改為南下中亞，打通至伊朗的戰略通道。他周二啟程出訪前蘇聯加盟共和國塔吉克斯坦和土庫曼。他欲透過塔吉克斯坦，與阿富汗塔利班政權建立關係；同時會在土庫曼參加裏海沿岸國家峰會，與阿塞拜疆總統阿利耶夫和伊朗總統萊希會談。

針對北約北擴，克里姆林宮早前已表示不會做出強烈反應。俄方真正關注的是烏克蘭戰事，並已明確表示直至烏軍棄械投降，徹底接受俄方要求才停火。俄羅斯聯邦安全會議副主席、統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫近日更警告，北約不要試圖入侵克里米亞半島，否則可能引發第三次世界大戰。