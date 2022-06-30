功夫茶：來港工作貴夾煩　再唔鬆綁更趕客

「一燕不成夏」呢個詞語係叫人凡事不要憑個別現象草率下判斷；之但係「香港不易居」或「香港居不易」卻不需估估吓，活在香港，衣食住行樣樣貴，人工永遠追唔上物價，打工仔活得辛苦，不必匆忙判斷，已係共識！

呢嗱，有調查有比較就有真相。有國際諮詢公司公布一年一度嘅外派人員生活費調查，主要通過比較400多個城市嘅200種商品，以及產品嘅價格來作出排名。結果，香港係全球外派人員生活成本最高嘅地方。200多項嘅成本比較，包括住房、交通、食品、服裝、日用品和娛樂，涵蓋範圍都算全面。

香港再膺全球外派人員生活費最貴城市，一點也不令人意外。分析師指，過去一年港元與美元掛鈎而保持強勢；即使樓價略有下調，依然貴到飛起，就算「納米樓」亦非一般打工仔可以負擔！結果香港5年來第4次被評為海外工作成本最高嘅地區。緊隨香港嘅係蘇黎世、日內瓦、巴塞爾和伯爾尼呢4個瑞士城市，佔據第2到第5嘅位置。

至於排名首10位嘅仲有3個亞洲城市，分別係新加坡、東京和北京，分別名列第8、第9和第10。中國內地有4個城市進入咗首20名，除北京外，還有上海、深圳、廣州。許多亞洲城市嘅排名高，主要因為通脹和貨幣轉強。反之，由於貨幣貶值，日本和南韓嘅一些城市，生活成本相對便宜，排名自是有所下降。嗱，生活成本上升大有可能令外國公司嘅外派人員裹足不前；正如有論者稱，香港持續嘅嚴苛防疫措施，加上談不上穩定嘅時局，既然派駐員工去香港嘅成本變得昂貴，為何不去其他東南亞地區尋覓商機？

事實上，撇除外派人員生活費樣樣貴，最令外商卻步嘅，無疑係過嚴嘅防疫措施，諸多設限，相對日本、南韓、新加坡、泰國等亞洲地區早已開放門禁，有些甚至不用打針也不需隔離也能入境。呢嗱，內地即使清零方針不變，中國疾控中心亦有研究員指出，Omicron 病毒株平均潛伏期減至2至4日，絕大部分可7日內檢出，防疫方案應作出調整優化，放寬入境隔離規定，縮至7日隔離加3日居家監察，消息公布一小時，據云機票預訂霎時勁升六成！本報「正論」高瞻遠矚，多次疾呼，當全世界早已恢復正常，只有香港與國際開放互通嘅優勢蕩然無存，還有甚麼競爭力可言？

消息指新政府正研究縮短酒店檢疫至5日，加居家隔離兩日。這「5＋2」顯然仍係嚴苛，事實證明疫情難清零，應該進一步將擾民措施鬆綁，「疫苗通行證」亦要盡快放寬甚至廢除。否則入境麻煩，生活費又貴，根本就係趕客！