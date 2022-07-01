世界視線：德州慘案死人多　美國前景更坎坷

靠近美墨邊境的美國德州南部聖安東尼奧人蛇走私禁之不絕，近日有至少53名非法移民在一輛貨車內活活熱死，是當地歷來最嚴重的人蛇偷渡慘劇。當輿論都在哀悼死者之際，共和民主兩黨的鬥爭已迅即上演。共和黨人將矛頭指向總統拜登及民主黨，認為白宮承諾放寬移民政策，導致美墨邊境的非法移民數量激增；民主黨人則反斥共和黨人只懂推卸責任及操縱右翼輿情。

共和黨籍德州州長艾博特率先開火，將事件歸咎於拜登的邊境開放政策，「這些死亡都是拜登造成的，也凸顯出他拒絕執法的後果」。同黨的德州眾議員岡薩雷斯和應道：「國家經歷史上最嚴重的邊境危機，但你不會聽到民主黨人的任何聲音。」民主黨籍德州眾議員卡斯特羅反駁艾博特，指幾十條人命沒了，「你卻談論右翼的話題，真卑鄙」。

非法移民慘死，也令左右兩派繼聯邦最高法院推翻確立女性墮胎權受憲法保護後，再一次隔空交火。有共和黨支持者稱，貨車上死去的都是入侵者，因此不用對他們的離世感到內疚，或認為美國欠他們任何東西，「要麼合法來這裏，或者不來」；民主黨粉絲則批評共和黨人的右翼言論冷血，而這種排外想法也有違美國立國的容納價值精神。

在經濟衰退、疫情和百物騰貴下，不少美國人已厭倦拜登的軟弱無能。2016年特朗普當選總統後，民粹主義對美國政治的影響力不斷增加，左右兩派支持者也慣於把任何議題政治化。有美媒引述數據指，去年有逾100萬選民從民主黨轉投共和黨，除了反映民主黨在11月中期選舉勢危，也揭示美國保守主義思潮正式捲土重來。共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾直言，這是拜登與民主黨人偏離民意咎由自取。

保守派大法官推翻羅訴韋德案，無疑是對民主黨最核心的意識形態宣戰。現時民主黨面臨存亡之戰，倘若共和黨再在種族、女權、性別平等及家庭傳統價值等議題上發難，加上國內因經濟不景而日益惡化的社區治安情況，美國可能在數年內出現中國唐朝後期藩鎮割據局面，即聯邦和州之間合縱連橫。美國內部問題，恐怕比國外威脅更致命。