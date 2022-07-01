功夫茶：一片加風賀回歸　百上加斤民呻苦

今日係香港回歸25周年，特區政府換屆，新班子喺風雨聲下就職，香港未來是否會更美好？畢竟上手政府留下嘅爛攤子太多，百廢待舉，要從迷失嘅25載找回失去嘅美好，看來新班子要風雨兼程追趕，更有待歲月風霜時間去印證！

呢嗱！甫踏入7月，風狂雨驟，更何堪撲面迎來一陣強勁嘅加風！各位，目前失業率飆升速度遠超人口升幅，疫慌下搵食更見艱難，領取綜援嘅數據，截至5月底申請宗數逾21.3萬宗，百物騰貴，本港多項公共服務及交通服務排住隊加價，真係加到你失魂！

嗱！兩電率先提升每月燃料調整費，中電用戶淨電費將漲至137仙，港燈則為158.8仙，較年初分別增加6.28%及17.37%。兩電調整後，以3人家庭月用275度計，最新電費已較年初分別貴22.2至64.6元，港燈加價尤其乸脷，佢負責供應香港島、蒲台島、鴨脷洲及南丫島，居住喺呢幾處嘅居民，今個夏天若然多開冷氣，電費肯定不菲！供應九龍、新界及離島嘅中電，雖加得冇咁狼死，亦逾6%，總之，呢個夏天若然「酷熱天氣警告」不停，基層交電費一字記之曰：苦！

至於煤氣費用亦將於8月1日加價，佢哋早前宣布將每兆焦耳嘅標準煤氣收費調高1.15仙至27.2仙，加幅達4.4%。預計約70%家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10蚊，而住宅用戶每月9.5元嘅保養月費未有上升；約5萬個家庭包括長者、殘疾人士等將豁免標準煤氣費調整；約一半工商業用戶每月煤氣費會增加少於290蚊。依家惡搵食，苛政釀災，生意一樣唔易經營，商業用戶加幾舊，說不定又係成為壓死駱駝嘅最後一根稻草！

各位，衣食住行樣樣加，千祈咪睇小「行」，依家出行，最多人搭嘅港鐵喺「可加可減」機制下，通常只有「加」，唔加就縮減優惠，講真，就算佢減，一程車費隨時10幾蚊，點計都係貴㗎啦！依家7月11日電車又獲批加價，12歲或以上乘客車費由2.6元加至3元；3歲至11歲小童由1.3元加至1.5元，加幅都係影響港島客。之但係，的士由本月17日起，紅藍綠的落旗收費一律加3蚊，加幅由11.54%至13.83%。總之，市民遇到乜嘢特別事情非要搭一程的士嘅，隨時要畀多幾拾蚊！仲有車用燃油價未等到7月，已持續加價，而且加幅驚人。調查顯示，一年之間，最貴與最平嘅油價分別升咗32%與44%。「買車容易養車難」，中產人士，未知會否「棄養」或考慮多搭公共交通工具？

回歸後，香港貧富懸殊惡化，基層欠保障，政府即使庫房大把水都唔肯推全民退休保障；人口老化，貧窮長者大增，要令長者活得有尊嚴，今屆政府任重道遠，希望新政府樹立新風，唔好如上手咁一味吹水粉飾太平，要做實事讓老有所依！