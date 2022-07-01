正論：毒鏈未斷漏洞多　官員卸任遺疫禍

新一屆特區政府今日宣誓就職，正式開啟香港的新篇章！港府新人事、新作風，市民無不渴望本港能扭轉過去25年的頹勢，真正做到萬象更新；但是，林鄭政府過去5年施政遺禍極深，即便卸任，留下的爛攤子卻非一朝一夕可以收拾。其中，本港疫情近日呈現死灰復燃的趨勢，昨日新增的本地確診宗數更是突破2,000大關，達到2,196宗，足見防疫漏洞仍在，實惹人憂慮！更讓人啼笑皆非的是，陳肇始昨日竟在網誌中辯稱，其團隊已做好「外防輸入，內防反彈」策略，不禁質疑「做好」一詞，究竟從何而來？

在任期的最後一天，陳肇始發表網誌，總結自己作為食物及衞生局局長，任內5年的工作。在網誌中，她強調林鄭政府一直堅守「外防輸入，內防反彈」策略，全力做好「減少死亡、減少重症、減少感染」的工作，甚至形容當局「成功應對每一波的疫情」，不禁讓人懷疑「陳姑娘」是否活在另一個平行時空！市民有眼皆見，第5波疫情來襲前夕，當局未有居安思危，甚至漠視各界勸告，執意容許國泰機組人員免檢疫入境，結果正是一失足成千古恨，新冠病毒在社區全面大爆發，不但市民健康受威脅，連疲弱不堪的經濟也遭重創！

疫情爆發前，官員口口聲聲宣稱當局已有全盤應變計劃；殊不知在疫情爆發初期，當局的應對只能以「混亂」兩字來形容。一時間，公營醫療系統徹底崩潰，確診病患不是被當作「人球」踢來踢去，便是被迫在醫院外餐風宿露；還記得那時，本港氣溫驟降，且伴隨微微細雨，有長者冷得要瑟縮一角，即使家屬送來禦寒衣物，也被工作人員拒絕；直至本報及其他媒體紛紛曝光病患慘況，當局才急忙「補鑊」。本輪疫情已導致超過9,000位市民病歿，無數家庭破裂，主因又豈能以「天災」兩字簡單解釋，更多的是人禍，是官員抗疫不力所造成！

往事已矣，縱然再不堪回首，也已成為過去，香港未來數年仍然可期！隨着新一屆政府今日正式就職，香港將步入新時代，揭開新的一頁！顯而易見，新一屆政府上任後的首要任務，便是遏止疫情繼續蔓延，斬斷病毒在社區內的傳播鏈；待每日新增確診宗數逐步下降後，官員便要努力爭取早日通關，推動社會復常、經濟復甦！事實上，新班子官員雖未上任，但早已開始計劃香港的下一步，例如提出檢討並縮短入境後酒店隔離天數、海外港人回港後可居家隔離等，無不是急市民之所急，與林鄭政府最後階段的消極態度，有着天壤之別，也令市民對新一屆政府充滿信心！

除了抗疫以及爭取早日通關外，新一屆政府還要解決各項由林鄭政府遺下的民生難題，諸如治安、房屋、衞生等，真可謂是任重而道遠！然而，港府從來不應是孤軍奮戰，只要能給予市民信心，市民自然報以支持及肯定，憑着港人的獅子山精神，再艱苦的戰役也能取勝，再崎嶇的難關也能渡過，港府與市民定能聯手譜寫出美好的新篇章！