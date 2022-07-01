西方媒體一直以來都在提港人的身份認同危機，重點都是強調香港要保持回歸之前殖民地體制與文化的一切。身份認同的內容是認同回歸前，不是回歸後，也不是中國一直強調香港不是殖民地，而是英國霸佔的中國土地。英國統治是過渡的，港人的身份認同便應是中國人。西方媒體和英國政府的說法，都不承認1950年前香港與內地互通往來的歷史事實，華人可自由出入香港，沒有出入境的管制，港人也因此在港沒有公民權。港人還是中國人，香港是中國土地，港人作為中國人可任意往來。在此條件下，在港的中國人怎樣會有中國人以外的身份認同。

香港是移民社會，一方面絕大多數的香港人來自內地家鄉，還有親人關係，屬暫居性質。另一方面，他們都不以香港為定居地，來港後都千方百計地移民往發達國家，屬經濟移民，追求的是較高的生活和發展水平。這樣的傾向不同於清末民初的豬仔工、金山工，那些只是到海外打工；卻近似明、清時期，沿海民眾到東南亞移民的性質。在海外成家立業，雖然還有中國人的認同，保持與內地的家族親屬關係，卻是真正的移民，與日本人移民南美洲，或歐洲人移民北美同一性質。

這樣香港移民，便是借來的地方，借來的時間。在香港等待移民的過程裏，他們哪有港人身份認同和認同的危機？正因如此，香港移民潮有所起落，並不奇怪。從中英談判以來，因政治誤解或經濟恐懼而移民者，從未間斷。每一移民潮之後，人才斷層，後來者有更多的發展機會，便減少了移民。當這批後來者發展起來，財富積累，也成家立室，又有另一輪的移民潮，用不同的藉口離港。

這樣不斷的移民潮並未因回歸而改變，其原因不是港人身份認同的危機導致，而是因回歸後沒有銳意地執行港人的身份認同，亦即是沒有去殖民地化。殖民地的文化與心態借香港畸形的繁榮（始因自內地20年大貪腐），更為變本加厲。在中央介入，以國安法鎮壓黑暴顏色革命，要求港人認真地認識自己的身份時，才迫使這些沒有和拒絕身份認同的人離開香港，追求個人和小家庭的利益，捨棄香港和中國。

應對移民潮，不是把香港回復殖民地時代，而是推動港人的身份認同。香港不是移民暫居之地，而應是港人與內地一起共建的中國土地。