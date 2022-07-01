俄烏之戰隨着俄羅斯取得愈來愈大的勝利，戰事的規模不是見小了，而是見大了；不是快打完了，而是要拖久了。因為美國和北約不甘心，也不能接受就這麼戰敗了，烏克蘭總統澤連斯基也不甘心當亡國之君或流亡總統，他們都把「翻盤」的希望、轉敗為勝的希望，寄託在擴大戰事和拖延戰事上。美國和北約會為此加大軍事援助烏克蘭，會在立陶宛開闢新戰場，利用俄羅斯「飛地」加里寧格勒做文章，挑釁俄羅斯開仗。

北約組織近日在馬德里召開峰會，北約秘書長宣布：一是北約4萬兵力的應變部隊將大幅增至逾30萬人；二是把部署東翼的戰鬥群升級至3,000至5,000人為單位的旅級；三是預置更多裝備、儲備更多軍事供應品；四是前沿部署包括防空在內的更多軍力；五是強化指揮與控制能力、改進防禦計劃；六是預先指派部隊保護指定的盟友。北約秘書長還說：「這是自冷戰以來，我們對集體威懾及防衞的最大變革。」

北約這是在宣告，要直接介入俄烏之戰，和俄羅斯打仗。北約的態度就是美國的態度。北約的骨幹主力是美國軍隊，北約的總指揮是美國，北約是美國在歐洲的軍事組織。因此，白宮國家安全顧問沙利文在北約秘書長宣布上述準備打仗措施後立刻表示，美國將在歐洲部署更多長期部隊，展示在歐洲增加軍事的承諾。

看來，北約將擴大的30萬人應變部隊中，會有相當一部分是美國大兵，這場仗打起來就是美俄之戰。美國總統拜登過去一再表示不會出兵參加俄烏之戰的說法，正在改變。

深具挑釁意味的是，北約峰會不但要討論俄烏戰事，還要討論「中國威脅」。北約秘書長聲稱，北京對北約的安全、利益、價值觀構成挑戰。美國和英國更主張要用強而有力的措詞，以反映北京日增的軍事野心，並擔心北京可能攻擊台灣。北約向北京挑釁，是想威脅北京不要武統台灣，這種威脅狗屁不如！