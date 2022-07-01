雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。今天是香港回歸25周年紀念日，也是特區政府換屆之日，國家主席習近平再度蒞臨，既帶來中央政府的祝福，也為香港揭開新的篇章。經過這些年的風風雨雨，香港飽受摧殘，好不容易雨過天青，該是重新出發的時候了。

「五十年不變」的路程剛好走了一半，過去25年不堪回首，未來25年何去何從？國務院港澳辦主任早前提出，「一國兩制」五十年不變不是數學問題，而是哲學問題。這句話應如何解讀？很簡單，變幻才是永恒，世界上沒有任何事情是一成不變的。國家發展一日千里，幾乎天天都在進步，而作為特區的香港依然僵化地堅持五十年不變，一直在原地踏步，怎能不矛盾重重？

過去就是因為中央錯誤理解五十年不變，甚至誤以為「五十年不管」，對香港放任自流，對問題視而不見，導致局面日益惡化，終於爆發反修例黑暴，幾乎令香港萬劫不復。幸好在危急關頭，中央拋開顧慮祭出《港區國安法》，才一舉扭轉局面，將香港導回正軌。

這就是「名正則治、名喪則亂」的道理。當一國兩制走樣變形，香港自然亂象叢生；當一國兩制回歸本質，香港才能由亂而治。在國安法之下，中央落實全面管治權，完善選舉制度，體現愛國者治港，這樣的一國兩制才有意義，才是不忘初心。有人稱之為「二次回歸」，可謂恰如其分。25年前的第一次回歸，只是收回主權，沒有收回治權，不能算是真正回歸。只有實現二次回歸，中央端正主人家態度，清除反中亂港勢力，防止外部勢力干擾，這才是真正意義上的回歸。

從這個角度看，一國兩制的下半場是值得期待的。新政府上場，面對的是煥然一新的政治環境，沒有反中亂港勢力肆意破壞，沒有外部勢力公然介入，起碼立法會裏面沒有為反而反的反對派，施政不會再受到太多政治干擾，理應有所作為。

當然，經過25年來的紛紛擾擾，許多深層次問題積重難返，並非一時一刻可以解決。這些問題既有政治的，更有經濟和民生的，中央為香港排除了政治難題，而經濟和民生問題就需要港府自己解決。「今年花勝去年紅，期待明年花更好。」有國家作為堅強後盾，有中央全力支持，香港前景可以看高一線。