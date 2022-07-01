當內地都宣布放寬入境隔離規定，由14日隔離加7日居家監測，減至7日隔離加3日居家監測，即由隔離21日大減至10日，反映新冠變種病毒變得溫和，繼續付出高昂成本防疫並無必要。明乎此，特區新政府在放寬入境要求方面應該更加積極進取，儘管傳出新政府有意縮短入境人士抵港檢疫安排，初步傾向縮短至酒店檢疫5日，加居家隔離兩日，但「5+2」對入境人士來說依然困難重重，沒有足夠吸引力和競爭力。

目前海外人士入境本港必須接種三劑疫苗，同時必須在檢疫酒店強制隔離7日，即使新政府放寬至「5+2」，總數其實不變，只是最尾兩日能改為居家隔離而已。相對於日本、南韓、新加坡以至其他東南亞國家，入境毋須隔離，有些地區甚至容許一針不打者也能入境，香港所謂的放寬不是相形見絀、故步自封是甚麼？檢疫酒店一房難求的情況也肯定不會改變。

再說，內地人口多達14億，城鄉醫療條件差距巨大，堅持動態清零無可厚非。惟香港情況不同，香港的最大優勢是高度國際化，人員自由流通，此所以香港能夠一直擔當國家與國際的橋樑。然而一場疫情改寫一切，香港競爭力跌跌不休。數字不會說謊，香港國際機場的入境人數，由2020年1月單日逾4萬人入境，勁減至現時每日只有約3,000人入境。最新出爐的2022年全球百大最佳機場排名，香港機場首次跌出10大，連降10級至第20位，不僅遠遠不及新加坡樟宜機場，就連廣州白雲機場也爬了頭。繼續閉關自守，除了肥了檢疫酒店、疫苗公司和核酸檢測商，百業只能陪葬。

今日是新政府上場的第一日，全港市民寄望甚殷，李家超政府必須面對現實，讓香港早日復常。