台灣號稱防疫工作表現出色，新冠肺炎疫情爆發之後，蔡英文政府還自動請纓，要為其他國家提供抗疫經驗，一派自信滿滿的樣子。

直至本文執筆時，台灣因感染新冠肺炎而死的人，達到6,600多人。當地的抗疫成績固然優於香港，但跟中國大陸相比，卻儼然是兩個世界。中國大陸人口比台灣多出約60倍，新冠疫情肆虐兩年多以來，累計的死亡人數卻只有約5,200人，比寶島還要少。以此觀之，就該明白內地「動態清零」的政策，成效是如何卓著。

中國內地的防疫成績跟其他地區相比，孰優孰劣，已是彰彰明甚。不過，總是有人愛從北京的政策中找碴子，他們批評內地的防控措施過於嚴謹，以致窒礙了經濟發展。近日，國家主席習近平再度開腔，指中國的「動態清零」政策，是最大程度上保護了人民生命安全和身體健康，如果算總帳，目前的防疫措施是最經濟和效果最好的。

習主席所言不差，雖然台灣跟大部分地方比較，防疫成績還算不賴，但至今也得賠上6,600多條人命，一旦中國大陸門禁大開，也像寶島般「躺平」，按人口比例推算，神州就要多犧牲39萬條人命。要是按香港染疫死亡人數的比例推算，那更不得了，內地同胞就要付出超過170萬人的生命作代價。

北京領導人大多愛護百姓，相信任誰也不願意在此刻下決定，讓中國「躺平」。況且，內地若然放棄「清零」政策，除了要面對大量死亡個案之外，數之不盡的重症患者必將擠爆醫院，今年初在香港公立醫院出現的一幕，又會在大江南北重現。如此沉重的代價與可怕的場面，回想起來，也教人悚然心驚！