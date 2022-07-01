很難想像若一個被拋棄之人，25年來始終穿着前度的情侶裝示人，這究竟是「情癡總有缺憾，情深總要別離」的癡情，還是「只有請你的毛衣，從此每天飾演你」的食古不化？

香港回歸已經25年，但直到今時今日，法官頭上的假髮仍然牢牢的戴在頭上，與英國看齊，司法界不捨得棄掉假髮，早已引發不少爭議。正如一部探討法律的著作提到，「怪異誇張和古董級的假髮、長袍，以及刻板嚴格的稱呼方式。儘管有些普通法系國家已經去除了這些奇怪的、古舊的特徵，但是它們仍然引人矚目地持續出現在人們面前，尤其是在英格蘭」。問題是，香港已非英國人施行殖民管治之地了，惟過了四分之一個世紀，仍然拿不走一頂假髮，實在令人匪夷所思。

其實，對於假髮應該去掉還是保留的討論，並非近年才出現。英媒《The Spectator》於2007年刊登署名Nicholas Mostyn一封給編輯的信，當中提到「我認為假髮的好處在於模糊身份和掩飾老朽之處」、「它真正的重要性在於傳承」，這位英國高等法院法官續說：「不管我是在倫敦的上訴法院出庭，在開曼群島的上訴法院出庭，還是在中國香港的上訴法院出庭，法院仍然有着佩戴假髮進行審理的傳統。就我所知，此地尚未作出在民事上訴案件中廢除假髮的決定，而且我反對任何這樣的提議」。

法律職業的假髮是否不合時宜，英國法庭應否予以保留，應該交由當地司法界與國民自行探討協商好了，外人不宜置喙。同理，將假髮那一套作風繼續套用到中國香港是否適宜，回答此問題之前，得先行探究假髮想要模糊的究竟是甚麼身份，所要傳承的又是甚麼精神。特區新管治班子上台後應正本清源，假髮還是留給英國人吧。