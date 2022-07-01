今日是香港回歸祖國25周年的大日子，新一屆政府被寄予厚望，當中與內地正常通關是無數市民的迫切需求。內地日前宣布入境隔離時間改為7+3日，相信港人在公幹、處理家事的時間成本會減少。惟市民往內地，需預約「健康驛站」或金巴車票，兩者僧多粥少，更有炒黃牛情況，每日只有小量市民成功預約，遇有要事需回內地的市民更心急如焚。

為照顧市民需求，同時減輕內地檢疫設施的負擔和降低跨境傳播風險，筆者所屬政黨日前向醫務衞生局局長盧寵茂建議設立「在港驛站」，即在本地疫情基本受控和社區隔離設施收容能力許可下，調撥部分合適的隔離設施，讓有意往內地的市民作閉環式檢疫用途，並在檢疫後透過閉環通道直接往內地，檢疫期間確診的市民則轉送本地醫療單位跟進醫治。

我們建議的「在港驛站」要設數個指標，包括︰一、驛站內應採用符合國家要求的核酸檢測標準；二、工作人員須一同接受閉環管理；三、由內地衞健委參與管理及監督工作；四、由入境處及海關人員在驛站內替市民辦理出境手續，完成檢疫要求的市民可乘坐閉環的跨境直通巴士前往內地。

香港與內地通關其中一個困難在於防疫標準未與內地對接，檢測標準和內地不同，沒有健康碼等都讓內地對香港缺乏信心。隨着疫情有機會反彈，香港不想再大幅收緊社交距離措施，又要與內地及海外通關，防疫措施就必須更科學及精準。

港府應加強核酸檢測能力及方便性，居家檢疫須有電子手環等監控措施，酒店及安老院舍要實施更有效防疫措施，才能製造合適條件讓內地信任香港。政府亦應優化海外抵港檢疫安排，才能振經濟保民生。