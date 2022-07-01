今天7‧1有特別重大的歷史意義。「五十年不變」的「一國兩制，港人治港」，不經不覺已行了四分之一個世紀。上世紀80年代中英兩國就香港前途談判的那個年代，沒人知道在世界上未有先例的「港人治港」是甚麼樣。興奮、懷疑、驚奇、支持、走着瞧的各種猜想，如五味架上調味品倒滿一地，甚麼味兒都溜了出來。今天，國家領導人冒着極高疫情風險出席7‧1大典及主持第6屆政府宣誓就職，用行動支持和見證鄧小平偉大構想的歷史實踐和偉大功績。

25年前筆者獲邀出席6月30日晚中英兩國移交大典及7月1日第一屆特區政府宣誓就職和慶祝特區成立的隆重典禮，親身見證象徵英國殖民統治「冚旗」的米字旗降下「摺埋」。接着，五星旗伴隨雄壯的國歌升起，標誌中國人民一個半世紀前赴後繼的愛國反霸鬥爭取得勝利，香港和平回歸祖國懷抱，展開「港人治港」歷史新一頁。其時天公與人們都萬分感懷激動，熱淚禁不住奪眶而出，解放軍駐港部隊披着漫天飄潑的雨點和路旁歡迎的淚花昂首進駐，一如毛澤東《蝶戀花‧答李淑一》的詞曰：「忽報人間曾伏虎，淚飛頓作傾盆雨。」也許此時天上的毛公和鄧伯心繫港人，「環球同此涼熱」吧！

25年來，7‧1圍繞着貫徹真正的「一國兩制，港人治港」的鬥爭其實從未停過，鬥爭的核心，同第一年的慶回歸性質一樣緊圍繞着主權。試問在2020年中《港區國安法》實施前的每年7‧1，有哪些年不是由反中亂港和「港獨」勢力的政黨、政團、社團甚至宗教和邪教組織，聯合在維園起步搞反中反共反華反政府的大遊行？所以，今年7‧1的重大意義是標誌着愛國者治港終於凱旋，實現二次回歸，人們喜極「淚飛頓作傾盆雨」！