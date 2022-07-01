強風雷暴迎7‧1，更適逢香港回歸25周年大日子，究竟係煙雨惜繁華還是上天有警示？嗱！本報尋日做了好些比較，令老朽撥開迷霧，找到回歸25年許多真相！回首大半生，徬徨過，至今仍可溫飽過日子，確實感恩多於一切。有人感慨時代進步加速了利益交換，間接促使人情澆薄，老朽退休後讀書寫字自得其樂，住鄉郊，但知村外多野花，人情是否澆薄，管它！

倒是本報回首25年來嘅香港，分析及比較了多項民生數據，倒是令人傷感嘅多！單看本地生產總值、人均GDP等數據，香港表現不俗，點都唔會係「年三十晚出月光，包你冇望」嗰隻，甚至要為香港喝采：果然係福地！然而，若貼地的看民生政策及數據，不難發現，原來25年來影響最多港人嘅民生政策都很失敗！

實情係基層活得好苦，屈原嘅「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱」依然喺香港上空響盪！本港失業率飆升嘅速度遠超人口升幅，最新嘅領取綜援申請，至今年5月底有逾21.3萬宗，比1997年嘅逾18.6萬宗多近3萬宗，可以推見唔少市民搵食仍艱難！至於工資，25年嚟儘管倍升，之不過通脹累積亦不容小覷，衣食住行樣樣升到阿媽都唔認得，最低工資得時薪37.5元，又兩年一檢，停一次就變四年一檢，有乜可能追得上通脹？吹脹就有！打工仔生活艱難，哀歌唱不完！

至於話香港人平均壽命增加，原本係好事，之不過活在香港，壽則多辱！常見老人家佝僂着背在街上執紙皮，好淒涼！正如有論者指出，基層打工仔無法分享香港經濟成長嘅好處，25年嚟一直爭取嘅全民退休保障如石沉大海！事實上，要使退休長者活得有尊嚴，新一屆政府應重啟全民退保討論，使老人家「壽可享福」，咁就正喇！