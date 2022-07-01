惡性通脹席捲全球！不少歐洲國家近日均出現由工會或民眾發起的工業行動和示威活動，抗議物價急升、能源短缺、工資增長追不上高達雙位數的通脹率，其中英國的鐵路工人大罷工，更導致當地交通、經濟及社會運作間歇性癱瘓。多個亞洲地區的通脹問題亦愈趨嚴峻，其中斯里蘭卡更因持續惡性通脹外加債務問題，令政府倒台，社會動盪。

全球通脹問題成因眾多，包括因新冠疫情導致的貨品製造鏈斷裂及跨境運輸困難、因俄烏戰事引發的能源及糧食供應緊張，還有以美國為首的西方國家，近年針對中、俄、伊朗等國實施的經濟制裁和貿易保護主義。最近美國國內有愈來愈多聲音要求撤銷部分針對中國出口貨品的「懲罰性關稅」，目的正是為了紓緩當地日益嚴重的通脹問題，但仍有少數反華政客堅持政治掛帥，漠視惡性通脹對民眾生活帶來的龐大影響。

今年是香港回歸祖國25周年，有傳媒統計了多種超市貨品在過去25年來的價格變動，當中多類副食品的升幅頗為驚人，高達兩至三倍多，較「就業人口每月工資」及「家庭住戶每月入息」中位數同期的100%及69%升幅為高。但若以一般代表整體通脹率的「綜合消費物價指數」計算，25年來的累計升幅只有不足25%，即平均每年上升少於1%，遠低於同期的港人平均工資增長。

香港在回歸前亦曾經歷高通脹時期，90年代初有多年的通脹率高達雙位數，但當時正值本地及內地經濟高速增長，港人的工資增長一般都高於通脹，引致的問題因而不大。回歸初期，受到亞洲金融風暴及沙士疫情衝擊，再加上貿易全球化持續，大量進口貨品如汽車、衣履、電子及電腦產品的價格不升反跌，令香港得以維持較低的通脹率，有幾年甚至出現通縮，拉低了整體25年的累計物價升幅。

本港最新的通脹率只有1.2%，令全球大部分經濟體羨慕不已。內在原因包括香港仍未徹底擺脫疫情困擾，經濟及消費市道尚未完全復甦，以及私樓樓價與租金有所回落等。但更大的原因是「外在」因素，即是中央政府出於支持及關顧香港特區，在疫情最嚴峻、跨境運輸最困難的環境下，仍想盡辦法維持各類內地輸港食品和貨品供應充足，並嚴格控制其來貨價格升幅。當港人看到其他地區與通脹相關的示威及民眾生活報道時，實應對國家抱持感恩之心！

展望未來，俄烏戰事未知會持續多久，貿易「無國界」的環境或已一去不返，當本港與內地亦完全戰勝疫情，經濟活動全面復甦，現時的低通脹環境是否還可持續呢？新一屆特區政府必須未雨綢繆，早作準備，包括與內地做好溝通協調工作，確保跨境貨運暢通無阻，在制訂各類政策措施時都要顧及通脹因素，以及對最容易受高通脹打擊的基層市民提供適時、適切的支援。