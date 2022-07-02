功夫茶：社福開支年年增　安老問題要推新

國家主席習近平喺風狂雨驟下，出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，還發表重要講話。佢提到要切實排解民生憂難：當前香港最大的民心，就是盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。民有所呼，我有所應。新一屆特別行政區政府要務實有為、不負人民。要言之，就係切忌自說自話，自彈自唱，一味認巴之閉！

各位，習近平主席嘅話，何其精準有力，為官，就係要造福一方！上屆政府扶貧愈扶愈貧，安老服務全不到位，長者只感到「壽則多辱」！呢，今屆政府好應該審度時宜，為政以德，心中有民，才有望解決人口老化問題。呢嗱！政府投放喺社會福利嘅經常性開支，由1997/98年度約200億元，增至本年度預算嘅大約1,118億元，增幅達4.5倍。當然，同一時間本港亦面對人口老化問題，65歲以上嘅長者人口就由1997年底約67.8萬人，增至去年底嘅149萬人。社會福利嘅經常性開支，25年內增幅逾4倍，都幾勁！惟有學者坦言至今未見改善本港貧窮問題，貧窮人口及貧窮率亦不斷惡化，建議政府應在安老服務、貧窮問題上轉換思考模式，從結構性解決問題。

數字會講話，睇吓反映貧富差距嘅堅尼系數，1996年為0.518，2016年升至0.539，堅尼系數嘅數值由0至1，數字愈高，即係收入不均嘅現象愈嚴重。至於前年喺政策介入前嘅本港貧窮人口更逾165萬，可見貧窮問題愈趨嚴峻。學者坦言，本港由回歸至今，貧窮人口及貧窮率均一直未有改善，相反不斷惡化，認為若貧窮問題未能妥善處理，會衍生出其他社會問題。事實正是如此，本港金融業一片榮景，之不過財富效應卻沒有下達至廣大民眾，反而令貧富懸殊更惡化。

香港人口邁向老化，去年底已有149萬名65歲以上長者，政府如果冇好好去規劃，一味靠估冇辛苦，梗係唔掂啦！民生並非抽象空洞嘅概念，上屆政府花臣多多，又津助、又買位、又非牟利自負盈虧院舍宿位，可惜炒埋只得嗰3萬5千多個，杯水車薪，根本好多長者等到上天堂都未輪到「宿位」，可謂「含恨而終」！

有學者建議政府可考慮新照顧模式以協助長者，包括開展「居家安老」，以及增加社區配套，譬如照顧有困難家庭改用日計形式「上門護理服務」。功夫茶認為高官首要心中有民，正如習主席所說：行而不輟，未來可期。事實係知難不難，古人說，習勞為辦事之本；引用一班能耐苦之正人，日久自有大效。讓老有所依，把年紀大嘅長者照顧更好一些，當務之急其實係多興建宿位，唔好如上屆政府藉口多多，新班子更忌付出少少就輕言「犧牲」！丟了芝麻又話唔見西瓜，令市民好反感啫！