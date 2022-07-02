世界視線：北約建構新鐵幕　普京主動撤蛇島

俄羅斯國防部周四突然宣布，俄軍主動撤出蛇島守軍。蛇島位於烏克蘭南部沿海城市敖德薩對開，是烏國對外海運的咽喉，自6月以來烏軍多次發動攻擊欲奪回該島，均被俄軍擊退。因此，澤連斯基政府立即發動文宣，將俄軍的撤離視為烏方的重大勝利。

那麼俄軍為何會撤離呢？俄方聲明指，此舉是方便烏克蘭經海路對外運輸糧食。聯合國已多次警告俄烏戰爭令全球糧食短缺問題加劇，尤其是小麥供應受阻，令埃及等中東和北非國家面對糧食危機。烏克蘭指問題是俄軍封鎖黑海造成，但俄方否認，反指是烏軍在港口水道部署大量水雷，導致商船無法通行。因此，俄軍撤離蛇島，烏克蘭在糧食供應問題上，就再無攻擊俄國的口實。

但俄軍撤離的原因恐怕不止於此，更重要的是，北約召開馬德里峰會，針對俄國作出多項重大戰略調整，包括將快速反應部隊由4萬人大幅擴充至30萬人，由波羅的海至黑海對俄國構成強大軍事壓力。此外，在土耳其開綠燈下，北約正快速吸納瑞典、芬蘭加盟，使得俄國不得不把注意力轉向北歐。

更有甚者，就在北約召開峰會前，立陶宛對俄羅斯位於波羅的海的要塞城市加里寧格勒實施禁運，令當地物資供應出現困難。克里姆林宮已警告會作出強烈反應，由於立陶宛是北約成員國，這就意味俄國與北約爆發直接衝突的熱點，已由烏克蘭升延至北歐。

就在俄軍撤離蛇島同日，俄外長拉夫羅夫訪問白羅斯，與白羅斯總統盧卡申科及外長馬克伊會面。他警告，俄國與西方國家之間正形成「新鐵幕」。在這次俄烏衝突中，白羅斯是俄羅斯最忠實的盟友，不僅為俄軍提供由北進入烏克蘭的通道，白羅斯自身亦有20萬正規軍整裝待命，牽制波蘭、波羅的海三國對烏克蘭的支援。如果戰線北移，以俄、白兩國對抗北約在東歐至北歐的布防，在兵力和軍事技術上均不佔明顯優勢。因此，普京暫時收縮在黑海的攻勢，也是順應戰場的全盤需要。更何況，俄軍已佔領敖德薩比鄰的赫爾松，如果下一步攻擊敖德薩，也更可能是從陸上而不是從黑海兩棲登陸。