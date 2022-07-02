正論：風雨中揭開新篇　新班子任重道遠

在橫風暴雨之下，國家主席習近平昨日再度乘坐高鐵抵港，出席慶祝香港回歸25周年暨第6屆特區政府就職典禮，同時提出「四個必須」和「四點希望」，既帶來祝福，又指點方向，凸顯關愛香港之情。事實上，香港已經亂了太久，這幾年更經歷了黑暴和疫情的最黑暗時期，市民對新政府不無期望。可以毫不誇張地說，現在已是香港的最後機會，是由亂及治、浴火重生，還是蹉跎歲月、徹底失救，端看新政府的造化。

往事不堪回首。「五十年不變」走了一半，「一國兩制」一度走樣變形，直到中央果斷落實《港區國安法》，堅持落實全面管治權和完善選舉制度，香港才見到撥開雲霧的曙光。儘管政治阻力大大減少，但說這是由治而興卻是言之尚早，皆因特區爛攤子實在太多，積重難返，執政者必須要有不畏艱辛、迎難而上、大刀闊斧的改革與決心。換句話說，未來25年何去何從，現在來到了最關鍵時刻，新政府的表現將直接影響「一國兩制」的成敗和特區的盛衰，任重而道遠，絕對不容有失。

習近平昨日發表講話，提出「四點希望」，包括提高治理水平、增強發展動能、切實排解民生憂難及共同維護和諧穩定，對新政府耳提面命，親切叮嚀；同時提到「四個必須」，必須全面準確貫徹「一國兩制」方針、必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一、必須落實愛國者治港，以及必須保持香港的獨特地位和優勢，有的放矢，切中時弊。誠然，過去香港之所以亂象一浪接一浪，全因沒有去殖化，沒有貫徹愛國者治港，以兩制凌駕一國，以特區裹脅中央，終致「一國兩制」荒腔走板，中港矛盾愈演愈烈，反中亂港氣燄囂張。

尤以林鄭月娥任內最是亂象叢生。黑暴一爆逾年，重創特區筋骨；疫情屢禁不止，第5波更奪去大量人命。現在好不容易捱過最黑暗時期，李家超政府在習近平監誓下就職，顯得躊躇滿志，市民同樣寄望殷切。期望在他的帶領下，特區能做到國家主席提出的「四點希望」，融入國家，安居樂業，穩定發展。

所見既可駭，所聞良可悲。這些年，特區紛紛擾擾，無日安寧。政治方面，林鄭甫上任即提出「大和解」，對反中亂港勢力姑息縱容，時任律政司司長鄭若驊甚至公然放生黎智英的政治黑金案，佔中案又以證據太多為由不了了之，縱虎遺患的結果是埋下黑暴奪權的禍根。經濟方面，產業結構單調，經濟轉型光說不練，以致25年來皆是地產獨大，炒風熾熱，原地踏步，一事無成。民生方面，由房屋到醫療、由教育到安老皆千瘡百孔，無一令人滿意，無一令人安心。由此可見，李家超接手的將是一個又一個燙手山芋，然而禍兮福所倚，在《港區國安法》落實後，反中亂港勢力已被連根拔起，掃除了大量政治阻力。在這個層面上看，李家超政府值得被看高一線，改善經濟民生方面無疑可以更積極有為。

習近平昨日說到，「當前香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些，創業的機會更多一些，孩子的教育更好一些，年紀大了得到的照顧更好一些」，可謂說出無數港人心聲。是的，大部分市民無非希望有安定的生活環境，有工開，有飯食，子女健康成長，長者老有所依。如何做到「民有所呼，我有所應」，便是對李家超政府的最大考驗。

李家超作為首位紀律部隊出身的行政長官，其班子之中亦不乏同為紀律部隊出身的司局長，最大優勢是執行力強，破舊立新，切合李家超提出的「以結果為目標」施政理念。新政府必須摒棄過去特區政府「一本黃曆用到老」的陋習，不再拘泥於框框條條，諸多設限，則改善經濟民生可期。

特別是疫情對經濟打擊巨大，「疫苗通行證」嚴重限制市民人身自由，入境隔離政策極度削弱香港競爭力，要是新政府堅持蕭規曹隨，拒絕大幅鬆綁，民怨四起不必說，外資卻步、旅業玩完才是最災難性。至於國家領導人念茲在茲的房屋問題，更需要新思維和靈活手段去解決。本報過去多次提出，覓地建屋和審則批地等必須交由專責部門一條龍負責，減省時間加快供應。新政府分拆運房局為「房屋局」和「運輸及物流局」是個好開始，房屋問題是否得以改善，不妨拭目以待。

必須強調，移民潮絡繹不絕已是不爭的事實，絕非把頭埋在沙堆便能視而不見。哀莫大於心死，人們之所以離棄自己家園，捲鋪蓋投奔人生路不熟之地，一定有非走不可的理由。一個政府若真的以民為本，一個城市若真的機遇處處，斷斷不會令人不再留戀。更令人痛心的是，無能力一走了之的港人選擇沉默，對此城的參與度和歸屬感愈來愈低，這從完善選舉制度後的立法會選舉投票率創下新低得到印證。如何令這些市民對香港有信心，如何令人才留下，新政府必須切實拿出誠意、交出成績，否則這波移民潮只會前赴後繼，特區只會人財兩空。

姑勿論如何，新人事，新作風，新希望。來到回歸25年的今天，「明天會更好」是所有香港人的美好盼望，但願風雨過後迎來的是天朗氣清，特區正式進入新篇章。