近年香港的公立大學熱衷於在珠三角成立分校。最早的是浸會大學在珠海與北京師範大學合作，其後都是以分校形式，如中文大學、香港大學、科技大學。城市大學與理工大學亦已在籌辦。香港的大學似乎正在轉變為大灣區的大學，變身為區域性大學。

它們趨向於珠三角設立分校，主要是為了珠三角的廣大資金來源與全國性的生源。珠三角的分校面對全國招生，生源當比香港老化的社會為佳，在香港招收內地學生亦受制於政府的限制。研究經費方面，單只深圳市便比香港整個大中小學教育經費還多，更不用說珠三角的眾多科研企業的贊助資金與創投資本。科技大學師生創辦的大疆成了全球無人飛機的領導企業，更使到香港的大學樂於入駐珠三角。

推動本身的科研與創科發展，從生源與資金的角度看，香港的大學在珠三角的發展，是絕對符合大學和師生的利益。珠三角的各市都在把經濟轉型升級為科研為主，香港的大學往當地成立分校，正符所需，故此樂於以土地、資金資助，甚且相互競爭。

香港的大學在國際上有一定的地位，能夠在珠三角擴展，對大灣區的發展有很大的推動作用。但這樣熱衷於在珠三角設分校，會否影響它們在香港的發展呢？內地資源豐厚，遠勝於香港，今後大有可能變成它們的分校超速擴張，香港的校本部反而相對停滯，轉變為珠三角分校為主。

更重要的是，作為國際大都會、金融中心，香港社會與經濟的知識度不足，大學生佔人口比例低於眾多國際與國內大城市，使香港社會經濟的轉型升級和與國內外大城市的長期競爭處於劣勢。為了擴大和加深香港城市發展的知識基礎，香港實應擴大現有大學的規模，廣招內地和海外師生。借助一國兩制、文化交匯的優勢，形成本地、內地與國際大學生研究生的龐大知識群體與文化生態，作為香港進一步提升的基礎。香港的大學應集中力量，和尋找國內外的資助，發展本地的體系，特區政府亦應大力支持，一是增加資助，二是取消外地生的數量限制，三是廢除曾蔭權時代從外引用國外院校的政策與優惠。

在擴大深化本港大學的國際化，聚焦發展成中國的國際知識中心的同時，香港的大學應往國外設立分校，走真正國際化的道路，以國際化的得益服務於國家的開放與發展。