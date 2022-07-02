不管台灣當局如何「倚美謀獨」，不管海峽兩岸局勢如何緊張，不管美國在國際外交和軍售台灣上如何挑釁中國主權和安全，北京和平統一祖國的大政方針沒有變。之所以如此，是因為「和統」最有利於反分裂，最有利於中華民族的偉大復興和人民團結，國家統一的內耗和損失最小。

可是，這個最有利於國家發展、中華民族利益的「和統」方針能否實現，主動權不在大陸方面，在台灣方面。幾十年來，大陸可說盡了一切努力，然而台灣方面就是堅拒，不但堅拒，而且加快「謀獨」步伐，投靠美國對抗統一，令和平統一到了今天可說希望渺茫。這樣的訊息，不但大陸收到了，全世界也見到了。因此，如果大陸還要堅持和完成統一，只有「武統」。這個選擇又可分兩大手段，一是「以武逼統」，不成，再動武。二是時機成熟，直接動武，打法是速戰速決。

近兩年，大陸海空軍已經實現常態化對台施壓，這不僅能訓練解放軍隨時攻台，而且唱響了「以武逼統」的序曲。這支序曲會唱多久，無人能知，要看台美如何反應。現在來看，台灣方面已知驚恐，但還要嘴硬，還在欺騙台灣民眾：這不過是中共的文攻武嚇。台還吹噓，「解放軍的軍事侵擾完全在我方的掌控、監視、驅離之中」。美國則對此樂見其成，這樣它才能向台灣狂售軍火，令台灣更加靠美。

現在的大局大勢是，能否和平統一雖然大陸不能單方面說了算，但能用武統方式和甚麼時候用武統解決問題則完全由大陸說了算，大陸有不容置疑的主動權、決定權。世界上任何力量包括美國聯合所有盟友，不管用甚麼方式「支持台灣」、「保護台灣」，也不能阻擋大陸的武統決定和成功。台灣方面「謀獨」的虛火很旺，害怕大陸武統的民意也不小。在武統壓力下，這股民意會不會逼台灣當局放棄「謀獨」，接受大陸「和統」，給「台獨」潑瓢冷水呢？這方面大陸要下工夫。