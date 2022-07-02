在歷史長河中，25年只是彈指一揮間，但對香港而言，過去25年紛紛擾擾，令人恍如隔世。正如國家主席習近平指出，過去的一段時間裏，香港經受了一次次嚴峻考驗、戰勝一個個風險挑戰，歷經風雨後浴火重生，呈現出蓬勃生機。

這是祝福，也是勉勵，香港能否浴火重生，呈現蓬勃生機，關鍵要看港人的造化。回歸後香港由經濟城市變成政治城市，時間和精力都浪費在政治爭拗，不停內鬥內耗，導致經濟民生停滯不前，整體競爭力每況愈下。數字可以說明一切。1997至2021年期間，香港GDP僅增加大約一倍，由1,773.5億美元增至3,647.1億美元；反觀新加坡GDP則由1,001.2億美元增至3,830億美元，大幅增加將近三倍。1997年新加坡人均GDP還不如香港，現在則比香港足足高出四分之一。國際貨幣基金組織更預測，今年新加坡經濟增長可望達到4%，而香港增長率僅為0.5%，意味兩地差距愈拉愈遠。

沒有比較就沒有傷害，同為「亞洲四小龍」，這些年香港各方面發展遠遠不如新加坡，原因何在？答案很簡單，人家全力拚經濟，我們全力搞政治，結果自然大相逕庭。已故新加坡總理李光耀曾表示，很羨慕香港緊靠中國內地的地理位置，時刻都想新加坡和香港調換。雖是玩笑話，卻道出了事實。香港背靠祖國，有近水樓台之利，又是中國「走出去、引進來」的橋樑，發展潛力並非新加坡可以比擬。奈何香港不懂珍惜，非但沒有搭上內地高速發展的順風車，有些人反而「逢中必反」，不斷叫囂「港獨」，簡直不可理喻。那班鼓吹「黃色經濟圈」的黃絲，更是嚴重腦殘，香港若是真的閉關自鎖，恐怕連喝水都有問題。

往者已矣，來者可追。隨着《港區國安法》出台，黑暴平息，反中亂港勢力被掃地出門，香港終於迎來真正意義上的回歸。「一國兩制」五十年不變剛好走到一半，象徵舊時代結束，新時代來臨，未來值得憧憬。最重要的是，許多黃絲黑暴紛紛逃竄，留下來的大多是真正熱愛香港的人，只要同心協力，一定可以為香港譜寫出新篇章。此時此刻，重溫羅大佑名曲《東方之珠》，港人應別有一番感觸：「讓海風吹拂了五千年，每一滴淚珠彷彿都說出你的尊嚴，讓海潮伴我來保佑你，請別忘記我永遠不變黃色的臉。」