7‧1回歸在風雨中度過，國家主席習近平發表語重心長的講話，對特區寄以厚望。毫無疑問，香港揭開新一章，所有市民無不期望明天會更好，新政府是否有為，拭目以待。

港府亦大手筆在7‧1當日於各大報紙頭版賣廣告，除了文匯大公外，幾乎全港所有報紙頭版皆是「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」的慶回歸廣告，紅色版面非常醒目。各大傳媒機構有廣告收益當然皆大歡喜，但卻令人有所疑問，難得國家主席習近平6月30日抵港，理應搶佔7‧1當日所有報章頭版，凸顯領導人不懼疫情關顧香港，如今頭版卻被廣告佔據，風頭被搶。

據悉，負責回歸廣告事宜的是政府新聞處。新聞處自處長鄭偉源於去年底以健康理由離任後，一直由副處長吳綺媚署理處長一職。會否因為經驗不足掛一漏萬、考慮不周，看官自行判斷。事實上，今次回歸慶祝活動的確有許多甩轆的地方，早前筆者已撰文寫過，民政事務局轄下的慶典統籌辦公室意外洩漏超過400名出席慶回歸活動嘉賓的電郵地址，當中包括特首辦主任陳國基和多名立法會議員；接着，該局又被踢爆有嘉賓的邀請函通知其入住的閉環酒店中英文對照出錯，需其後更正。這還不止，荃灣民政事務處在荃灣西樓角花園內懸掛的五星旗，又被指有上下倒轉之嫌，堪稱添煩添亂。

作為普通市民和報章讀者，7‧1當日的頭版不是國家主席的身影而是一個廣告，對回歸25周年這個大日子來說，始終是一件美中不足和略顯失色的事，領導人的「皇者風采」不能放在頭版實在可惜。當然，報社也是在商言商，新聞處指明在頭版落廣告，不可能拒絕。僅在此寄語新政府，如此沙石，未來可免則免了。