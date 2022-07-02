若然時光倒流六、七年，回到美國總統特朗普未上台之前，當時的中國，表面上雖然欣欣向榮，實際上卻是痼疾盤根，有點像《紅樓夢》前半時期的榮國府。

中國的隱患大抵有四個：第一，崇洋成風；第二，奢靡過甚；第三，貧富不均；第四，兵驕將怠。這些問題初時其病在表，漸次乃深入腑臟。正如《紅樓夢》中的史太君所說，她不是不想及早收拾門庭，但見外頭花團錦簇、熱鬧哄哄，即使想下手，卻是苦無着力之處。

中國的運道畢竟比榮國府好，我們碰上了特朗普加俄烏戰爭。「川建國」一手掀起了西方陣營的反華之風，今天的中國人再想崇洋，人家也未必會給你好臉色看。昔日內地富豪捲資投美、師奶團爆買歐洲的現象，恐怕已難復再。想投資、想消費，最好還是留在國內，此舉也可以使中國免卻了一個往外流血的傷口。

在國家表面風光的日子，不少財團兼併壟斷，一味做大做強，以為可以與天比高；好些掙錢容易的民眾也是揮金如土，論驕奢程度，跟古羅馬遭受火焚前的龐貝城，也可堪比擬。那時候，政府很想糾正歪風，卻不易動手，如今恰逢新冠疫情與俄烏戰爭，使全球經濟受挫，不少西方家庭甚至面臨斷炊之憂。這陣子，中央提倡打破壟斷經營，鼓勵全民均富，反對奢侈浪費，讓老百姓恒念物力維艱，凡此種種，推行起來便顯得順理成章。

以往承平太久，國人耽於逸樂，面對外來勢力的侵擾，咱們是文鬥不上心，武鬥不積極。近年對手逐步欺上頭來，已使你避無可避。此刻的中國人若知所振作，可謂適當其時，當知往事雖已矣，來者猶可追。