前食物及衞生局局長陳肇始日前發表網誌總結任內工作，報道指有人竟形容為「成功應對每一波疫情」，由於此話太過背離事實，對疫情中逾九千名死者亦有欠尊重，令人不得不親自查閱網誌原文以求弄個明白不可。但不查猶自可，一查發現網誌一度無法正常開啟，外界已難以理解陳姑娘說話語境及前文後理，無法得知食衞局局長的最後網誌究竟是自嗨還是自嘲。

雖然坊間對此篇網誌的報道，皆不難見到有人自詡「成功應對每一波疫情」之說，但政府宣傳渠道香港電台則隻字未提，只引述了陳肇始強調政府一直堅守「外防輸入、內防反彈」策略，全力做好「減少死亡、減少重症、減少感染」的工作，撇開何以會有這種特別處理，現先討論陳局長領導食衞局應對新冠疫情的表現是否合格。別的不用多說，就只看其行將卸任，屯門卓爾廣場海港酒家照爆疑因換氣量未達標而出現的傳播群組，便可知答案。

早在今年1月，天后陸田園餐廳小廚出現由國泰空姐確診母親傳染屯門測量師的個案，當時政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇實地視察後表示，問題出在餐廳煮食時沒有開啟鮮風系統。5個多月以來，林鄭政府除了谷針，以疫苗通行證來對市民出行不斷設限外，試問對巡查食肆鮮風系統又做過些甚麼？

或許是此等「成功應對」太有諷刺意味了，又或是第6屆特區政府改以環境及生態局、醫務衞生局代替食衞局，故此食衞局網頁雖有陳姑娘「五年工作成果」的網誌連結可供點選，但一度只會被帶到「對不起，我們找不到你要的網頁」。畢竟逝者雖已返魂乏術，但生者傷痛猶在，抗疫不力的庸官不去鞠躬，反以文字自嗨？對不起、找不到你要的，願各界能夠釋懷。