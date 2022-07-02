國家主席習近平時隔5年再訪港，他指上次訪港後5年來，一直關注着、牽掛着香港，他的心、中央政府的心和香港同胞在一起。他表示，過去一段時間裏，香港經受一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰，歷盡風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。

習主席說，事實證明「一國兩制」具有強大生命力，能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉。他強調，「一國兩制」是個好制度，正所謂「行而不輟，未來可期」，只要毫不動搖堅持「一國兩制」，香港未來一定會更美好，一定會為中華民族偉大復興作出新的、更大的貢獻。

「行而不輟，未來可期」，這句話出自《荀子‧修身》，原句是「道雖邇，不行不至；事雖小，不為不成。其為人也多暇日者，其出入不遠矣」，其後演化為「道阻且長，行則將至；行而不輟，未來可期」，意指道路雖險阻漫長，但走下去便能到達目的地；若能堅持不懈，未來就一定會充滿期望。

回歸25年並非坦途。從2003年的沙士，到14年違法佔中，19年黑暴，到其後的新冠疫情，有天災亦有人禍，考驗香港的抗逆力。但有中央支持，香港挺過來，還較過去進步。說香港浴火重生，是鮮活寫照。

習主席認定「一國兩制」是最好的制度，再顯明祖國堅定推進「一國兩制」行穩致遠，彰顯制度自信及戰略定力。十九屆四中全會概括的我國國家制度和國家治理體系13個方面的顯著優勢，都將堅持「一國兩制」列入其中，凸顯「一國兩制」已成國家治理體系的一部分。期望在國家支持、新一屆政府的領導下，香港繼續發揮所長、貢獻國家所需，續寫香港精彩故事迎接更輝煌的未來。