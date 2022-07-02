25年前的7月1日零時零分，是何等神奇美妙。香港地方沒有變，人沒有變，但在天公和人們說不出的喜極而泣中，中華人民共和國恢復在香港行使主權，靠販賣鴉片起家並發動鴉片戰爭、迫使當時腐敗無能的滿清政府簽訂不平等條約、佔領香港的英國殖民統治者王室代表垂頭喪氣，捧起摺埋的米字旗登船走頭。

零時零分，米字旗下降摺埋，五星旗冉冉升起，高高飄揚在全港所有政府的建築物。民間五星旗旗海招展，歡迎威武雄壯解放軍駐港部隊進駐，橫額和人潮早已在喜雨中佇立港九新界街頭等候，人們的歡呼和掌聲在喜雨中此落彼起。

零時零分，巡邏中的、當值中的全港紀律部隊和處所及車輛，同時除下充滿英國殖民色彩的帽徽、襟章和標誌，換上中國政府行使主權的新穎設計的特區徽章和標誌。全港政府建築物內，無論警署、法庭、學校、醫院、政府會堂、監獄、各政府辦公室內，已懸掛了個半世紀、俗稱「事頭婆」的掛像被掃地出門，丟入歷史的垃圾堆中。

一切一切都在零時零分中和平轉變，只有雄壯的《義勇軍進行曲》的國歌歌聲，才能盡情抒發曾被侵略、被統治、被奴役的百姓苦難中的心聲：「起來！不願做奴隸的人們！把我們的血肉，築成我們新的長城！」時機到了，香港回歸了！

淚眼中彷彿見到個半世紀以來，無數拋頭顱灑熱血的烈士和戰友們，看到國家不費一槍一彈收回香港，笑逐顏開！淚眼中彷彿見到一批又一批愛國志士仁人，無論工人老闆，無論教師學生，無論知識分子小商小販，世代接力抗爭。沉默不是懦弱，堅守從不放棄，忍辱負重，默默耕耘，堅持不懈，積蓄力量，終到時機，團結起來，建我香港家園！