國家主席習近平出席慶祝香港回歸25周年大會暨新一屆政府就職典禮，並發表了重要講話。習主席一再強調「一國兩制」在香港取得舉世公認嘅成功，必須長期堅持，他言簡意賅提出4個必須和4點希望。

老朽特別關注習主席提到嘅4點希望，皆因香港要實現習主席所說嘅「歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃生機，證明『一國兩制』具強大生命力，能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞福祉」，那就要看新班子是否「謀事要實、創業要實、做人要實」，不是像上屆政府一味如王婆賣瓜自賣自誇，致令「港迷失25載，回歸百事哀！」這是本報日前扼要如實反映多數市民嘅心聲。

今趟習近平提出對新管治班子嘅希望，與本報念茲在茲嘅，亦多有相通之處。本報為上屆政府獻上唔少實際可行嘅藍圖，明係寶，上屆政府竟當草，無一實行，老朽真係唔明點樣前人「種樹」而後人可「乘涼」。今習主席嘅4點希望，要言之，即着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定。呢嗱！尤其係排解民生憂難，習主席引用蘇東坡嘅「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂」，意思係享受天下利益嘅，亦都要承擔天下嘅禍患；佔有天下樂事嘅人，也同樣要分擔天下之憂。

做得父母官，就要「為官一任，造福一方」，何況香港嘅高官，個個薪高福利好，豈能動輒就話自己作了「犧牲」？心中無民，又如何領略習主席講過嘅「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」？習主席寄望新一屆政府主要官員，要務實有為。新班子要聽懂「民有所呼，我有所應」而非裝聾扮啞，當務之急，從改善民生開始！